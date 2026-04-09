كونسيساو يغادر مؤتمر لقاء نيوم غاضبا ويصرح: لا أتهرب من المسؤولية

غادر البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة المؤتمر الصحفي الذي أعقب الخسارة أمام نيوم غاضبًا، دون أن يكمله.

وخسر اتحاد جدة من نيوم بنتيجة 3ـ4 يوم الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 للدوري السعودي.

وقال كونسيساو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية من المؤتمر الصحفي: "كانت لدينا عدة فرص على مرمى الخصم، ولكن تلقينا أهدافًا بأخطاء منّا، ولم نواجه خصمًا سهلًا".

وأضاف "بعد إصابة دومبيا حاولنا إيجاد الحلول، وارتكبنا بعض الأخطاء، وأنا لا أتهرب من المسؤولية، وجميعنا مسؤولون عن هذا الوضع".

وأكمل "مجريات المباراة لم تكن سهلة، ارتكبنا عدة أخطاء كلفتنا الكثير، والمباراة ذهبت منا، ولا أريد الحديث عن بعض مجرياتها".

وبدا الغضب على ملامح المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي، خاصة عند سؤاله عن استمراره مع الفريق في الموسم المقبل من عدمه، إذ اكتفى بالإجابة "هذا كلام إعلام"، وبعدها غادر القاعة.

في ملعب الإنماء بمدينة جدة وبمشاركة أحمد حجازي.. تقدم سعيد بن رحمة في الدقيقة 3 لنيوم وأضاف لوتشيانو رودريجز في الدقيقة 16 الهدف الثاني.

وأعاد يوسف النصيري فريقه اتحاد جدة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 38 و44 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

وقلب حسام عوار الطاولة لاتحاد جدة في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 55 أعاد مهند آل السعد المباراة لنقطة البداية بتسجيل هدف التعادل بنتيجة 3-3.

وخطف علاء الحاجي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1 لصالح نيوم.

ورفع نيوم رصيده لـ 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تكبد الاتحاد خسارته الثالثة في آخر 4 مباريات وظل في المركز السادس برصيد 45 نقطة.