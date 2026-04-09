المندوه: هناك أخبار جيدة حول أزمة القيد.. ونريد دعم الزمالك ممثل مصر الوحيد في إفريقيا

يرى المندوه الحسيني عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن أزمة إيقاف القيد ستنتهي قريبا.

ويعاني نادي الزمالك من إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب 14 قضية ويحتاج لتوفير أكثر من 4 ملايين دولار لحل هذه الأزمة.

وقال حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك عبر قناة ناديه: "الأمر لا يخفى على جمهور الزمالك، هناك مشاكل وتحديات، ونحن منذ 3 سنوات نعمل على حل كل الأزمات، والجماهير تتفاجأ بالحلول التي ننجح في تحقيقها".

وأضاف "سبق أن نجحنا في حل أزمة القيد أكثر من مرة، وقريبا إن شاء الله ستكون هناك أخبار جيدة بشأن هذا الملف المهم".

وأتم تصريحاته "هذه فرصة لتوجيه رسالة إلى الجماهير بضرورة دعم الفريق في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة الكونفدرالية، لأن الزمالك هو الفريق الوحيد الذي يمثل مصر إفريقيا".

وأصبح الزمالك ممثل مصر الوحيد في البطولات الإفريقية، بعد خروج الأهلي وبيراميدز من ربع نهائي دوري الأبطال، وخروج المصري من الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة.

فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو في ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.