المحكمة الرياضية تنصف طارق مصطفى أمام ناديه المغربي السابق

الخميس، 09 أبريل 2026 - 11:43

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - أولمبيك آسفي

ذكرت صحيفة هسبورت أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكمها النهائي في النزاع الذي جمع المدرب طارق مصطفى مع نادي أولمبيك آسفي المغربي.

وأوضح التقرير أن المحكمة الرياضية قضت بإلزام النادي بأداء المستحقات المالية العالقة لفائدة المدرب.

بالإضافة إلى المكافآت المنصوص عليها في العقد، مع تحميله مصاريف التحكيم.

واضاف التقرير أن الملف عرف مسارا قانونيا امتد لأكثر من 3 سنوات، مر عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم وغرفة فض النزاعات التابعة له، قبل أن يعرض على (كاس) التي أصدرت قرارها النهائي في القضية.

وأشار التقرير إلى أن الحكم استند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية مرتبطة بتنفيذ العقود داخل كرة القدم الاحترافية، مع التأكيد على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية بين الأطراف، وفقا للوائح المعمول بها لدى فيفا.

وينتظر أن يضع هذا القرار حدا للنزاع القائم بين الطرفين، في انتظار مباشرة الإجراءات المرتبطة بتنفيذه، وفق المسارات القانونية المعمول بها في مثل هذه الملفات داخل المنظومة الكروية الدولية.

طارق مصطفى يملك خبرة جيدة بالدوري المغربي وسبق له تدريب أندية الدفاع الحسني الجديدي وسريع واد زم وأولمبيك أسفي.

