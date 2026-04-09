إنزاجي لا اختلاف كبير بين التعادل مع التعاون واكتساح الخلود بسداسية

الخميس، 09 أبريل 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

إنزاجي

يرى الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال أن أداء فريقه لم يختلف كثيرا بين مباراتي التعاون والخلود، رغم أنه تعادل في الأولى 2-2 ثم اكتسح منافسه في الثانية بنتيجة 6-0.

وحقق الهلال فوزا ساحقا على الخلود بنتيجة 6-0 في الجولة 29 من الدوري السعودي.

وقال إنزاجي في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "المباراة لم تختلف عن لقاء التعاون، سددنا 9 تسديدات على المرمى وأحرزنا 6 أهداف، وفي الجولة الماضية سددنا 26 تسديدة وأحرزنا هدفين، لم نتمتع يومها بدقة عالية، هذا هو الفارق الأهم".

أخبار متعلقة:
وشدّد "هذه الأمور تحدث في اللعبة، وهي طبيعية".

وأضاف "لن أنسى مجهود اللاعبين أمام التعاون، قدّموا كل شيء للحصول على نتيجة إيجابية، النتيجة مهمة، لكني أنظر إلى الأداء وأقارن بين المباريات وأنظر أيضًا إلى الروح".

وأكمل "أتحدث عن الفاعلية في إنهاء الهجمة، كنّا أكثر دقة أمام الخلود، النتيجة واضحة، ولكل مباراة معطياتها".

وعن استبعاده المهاجم الفرنسي قادر ميتي على الرغم من تألّقه أمام التعاون، قال: "لديّ اختياراتي في كل مباراة، نحن محدّدون بثمانية أجانب فقط، ومن شاركوا أمام الخلود كلهم فوق السن، للأسف لم أتمكن من إشراك ميتي بسبب ذلك، أنا سعيد بأدائه، وأعرف أنه قدّم مباراة جيدة ضد التعاون، لكن هذه القواعد".

وتقدم الهلال بهدف متعب الحربي في الدقيقة 7 وبعد دقيقة واحدة سجل كريم بنزيمة الهدف الثاني.

وأهدر بنزيمة ركلة جزاء في الدقيقة 30، وبعد دقيقة سجل الهدف الثاني له والثالث للهلال.

وفي الدقيقة 45+5 سجل بنزيمة ثلاثية (هاتريك) وهو الثاني له بقميص الزعيم والـ 20 في مسيرته الاحترافية.

ورفع الفرنسي رصيده لـ 16 هدفا في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري السعودي.

شوط أول انتهى برباعية للزعيم، وفي الثاني أضاف سالم الدوسري الهدف الخامس في الدقيقة 55.

وقبل ربع ساعة على النهاية سجل ماركوس ليوناردو الهدف السادس مختتما سداسية فريقه.

الفوز رفع رصيد الهلال لـ 68 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن النصر الذي يستعد للقاء الأخدود يوم السبت المقبل.

الهلال سيموني إنزاجي الخلود
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526852/إنزاجي-لا-اختلاف-كبير-بين-التعادل-مع-التعاون-واكتساح-الخلود-بسداسية