مدرب نيوم يكشف سر الفوز المثير على اتحاد جدة

كشف الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب فريق نيوم سر الفوز على اتحاد جدة 4-3، الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

وقال جالتييه في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "من الجيد أن تفوز أمام فريق كبير، وقدمنا مردودًا جيدًا في أول 30 دقيقة من المباراة، وبعد الهدفين توقفنا عن الأداء بالشكل المطلوب مما سمح لاتحاد جدة بالعودة".

وأضاف المدرب الفرنسي "قدمنا أداءً هجوميًا جيدًا، ولكن عدم الجدية بعد الهدفين تسببت في تراجعنا، واللاعبون كانوا يعتقدون بأنهم ضمنوا النتيجة".

وأوضح سر الفوز قائلا "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين على ضرورة التنظيم بشكل جيد خاصةً الأظهرة".

وتابع مدرب نيوم "مهمتنا أصبحت صعبة بعد تلقينا هدفا مع بداية الشوط الثاني، ولكن من حسن حظنا تمكنا من التعديل سريعًا والعودة إلى المباراة".

وأكمل "النتيجة تعد مميزة لمشروع نيوم، والفوز على فريق كبير بحجم الاتحاد على ملعبه يعطينا دافعًا للتقدم، والتركيز الآن على لقاء النجمة وسنستعد له بشكل جيد".

في ملعب الإنماء بمدينة جدة وبمشاركة أحمد حجازي.. تقدم سعيد بن رحمة في الدقيقة 3 لنيوم وأضاف لوتشيانو رودريجز في الدقيقة 16 الهدف الثاني.

وأعاد يوسف النصيري فريقه اتحاد جدة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 38 و44 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

وقلب حسام عوار الطاولة لاتحاد جدة في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 55 أعاد مهند آل السعد المباراة لنقطة البداية بتسجيل هدف التعادل بنتيجة 3-3.

وخطف علاء الحاجي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1 لصالح نيوم.

ورفع نيوم رصيده لـ 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تكبد الاتحاد خسارته الثالثة في آخر 4 مباريات وظل في المركز السادس برصيد 45 نقطة.