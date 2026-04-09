مدرب نيوم يكشف سر الفوز المثير على اتحاد جدة

الخميس، 09 أبريل 2026 - 11:19

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه

كشف الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب فريق نيوم سر الفوز على اتحاد جدة 4-3، الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

وقال جالتييه في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "من الجيد أن تفوز أمام فريق كبير، وقدمنا مردودًا جيدًا في أول 30 دقيقة من المباراة، وبعد الهدفين توقفنا عن الأداء بالشكل المطلوب مما سمح لاتحاد جدة بالعودة".

وأضاف المدرب الفرنسي "قدمنا أداءً هجوميًا جيدًا، ولكن عدم الجدية بعد الهدفين تسببت في تراجعنا، واللاعبون كانوا يعتقدون بأنهم ضمنوا النتيجة".

نيوم يفوز على الاتحاد بمشاركة حجازي.. وبنزيمة يقود الهلال لسحق الخلود أهلي جدة يفرط في فرصة الاقتراب من قمة الدوري السعودي بالتعادل مع الفيحاء لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تكشف قرارها بشأن شكوى الهلال ضد الحمدان سبورت: أولمو يرفض عرضا سعوديا

وأوضح سر الفوز قائلا "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين على ضرورة التنظيم بشكل جيد خاصةً الأظهرة".

وتابع مدرب نيوم "مهمتنا أصبحت صعبة بعد تلقينا هدفا مع بداية الشوط الثاني، ولكن من حسن حظنا تمكنا من التعديل سريعًا والعودة إلى المباراة".

وأكمل "النتيجة تعد مميزة لمشروع نيوم، والفوز على فريق كبير بحجم الاتحاد على ملعبه يعطينا دافعًا للتقدم، والتركيز الآن على لقاء النجمة وسنستعد له بشكل جيد".

في ملعب الإنماء بمدينة جدة وبمشاركة أحمد حجازي.. تقدم سعيد بن رحمة في الدقيقة 3 لنيوم وأضاف لوتشيانو رودريجز في الدقيقة 16 الهدف الثاني.

وأعاد يوسف النصيري فريقه اتحاد جدة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 38 و44 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

وقلب حسام عوار الطاولة لاتحاد جدة في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 55 أعاد مهند آل السعد المباراة لنقطة البداية بتسجيل هدف التعادل بنتيجة 3-3.

وخطف علاء الحاجي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1 لصالح نيوم.

ورفع نيوم رصيده لـ 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تكبد الاتحاد خسارته الثالثة في آخر 4 مباريات وظل في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

اتحاد جدة كريستوف جالتييه نيوم
كونسيساو يغادر مؤتمر لقاء نيوم غاضبا ويصرح: لا أتهرب من المسؤولية إنزاجي لا اختلاف كبير بين التعادل مع التعاون واكتساح الخلود بسداسية نيوم يفوز على الاتحاد بمشاركة حجازي.. وبنزيمة يقود الهلال لسحق الخلود "قرارات تحكيمية غير عادلة".. أهلي جدة يطالب بسماع تسجيلات الحكام في مباراته ضد الفيحاء مدرب أهلي جدة: الحكم قال لنا إن نركز على البطولة الآسيوية بعد التعادل مع الفيحاء أهلي جدة يفرط في فرصة الاقتراب من قمة الدوري السعودي بالتعادل مع الفيحاء مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تكشف قرارها بشأن شكوى الهلال ضد الحمدان
منافس مصر - كريس وود مهاجم نيوزيلندا يعود للملاعب بعد 6 أشهر من الغياب 5 دقيقة | منتخب مصر
دي يونج يشارك في تدريبات برشلونة ويقترب من العودة 28 دقيقة | الدوري الإسباني
الاتحاد السكندري لـ في الجول: إيقاف القيد بسبب 3500 دولار.. والدفع في أقرب وقت 35 دقيقة | الدوري المصري
رئيس سيراميكا: أحب الأهلي لكنه لا يستحق ركلة جزاء.. ومستعد لدعم الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية ساعة | الدوري المصري
كونسيساو يغادر مؤتمر لقاء نيوم غاضبا ويصرح: لا أتهرب من المسؤولية ساعة | سعودي في الجول
المندوه: هناك أخبار جيدة حول أزمة القيد.. ونريد دعم الزمالك ممثل مصر الوحيد في إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
