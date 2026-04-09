نيوم يفوز على الاتحاد بمشاركة حجازي.. وبنزيمة يقود الهلال لسحق الخلود

حقق الهلال فوزا ساحقا على الخلود بنتيجة 6-0 فيما زاد نيوم من مشاكل اتحاد جدة بنتيجة 4-3 في الجولة 29 من الدوري السعودي.

وتقدم الهلال بهدف متعب الحربي في الدقيقة 7 وبعد دقيقة واحدة سجل كريم بنزيمة الهدف الثاني.

وأهدر بنزيمة ركلة جزاء في الدقيقة 30، وبعد دقيقة سجل الهدف الثاني له والثالث للهلال.

وفي الدقيقة 45+5 سجل بنزيمة ثلاثية (هاتريك) وهو الثاني له بقميص الزعيم والـ 20 في مسيرته الاحترافية.

ورفع الفرنسي رصيده لـ 16 هدفا في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري السعودي.

شوط أول انتهى برباعية للزعيم، وفي الثاني أضاف سالم الدوسري الهدف الخامس في الدقيقة 55.

وقبل ربع ساعة على النهاية سجل ماركوس ليوناردو الهدف السادس مختتما سداسية فريقه.

الفوز رفع رصيد الهلال لـ 68 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن النصر الذي يستعد للقاء الأخدود يوم السبت المقبل.

وفي ملعب الإنماء بمدينة جدة وبمشاركة أحمد حجازي.. تقدم سعيد بن رحمة في الدقيقة 3 للنيوم وأضاف لوتشيانو رودريجز في الدقيقة 16 الهدف الثاني.

وأعاد يوسف النصيري فريقه اتحاد جدة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 38 و44 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

وقلب حسام عوار الطاولة لاتحاد جدة في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 55 أعاد مهند آل السعد المباراة لنقطة البداية بتسجيل هدف التعادل بنتيجة 3-3.

وخطف علاء الحاجي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1 لصالح نيوم.

ورفع نيوم رصيده لـ 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تكبد الاتحاد خسارته الثالثة في آخر 4 مباريات وظل في المركز السادس برصيد 45 نقطة.