نيوم يفوز على الاتحاد بمشاركة حجازي.. وبنزيمة يقود الهلال لسحق الخلود

الخميس، 09 أبريل 2026 - 01:50

كتب : FilGoal

حقق الهلال فوزا ساحقا على الخلود بنتيجة 6-0 فيما زاد نيوم من مشاكل اتحاد جدة بنتيجة 4-3 في الجولة 29 من الدوري السعودي.

وتقدم الهلال بهدف متعب الحربي في الدقيقة 7 وبعد دقيقة واحدة سجل كريم بنزيمة الهدف الثاني.

وأهدر بنزيمة ركلة جزاء في الدقيقة 30، وبعد دقيقة سجل الهدف الثاني له والثالث للهلال.

أخبار متعلقة:
اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل مواجهة نيوم يوسف النصيري جاهز لمواجهة نيوم حجازي: إدارة المباريات كانت تنقصنا لتحقيق الفوز في نيوم بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على الفيحاء

وفي الدقيقة 45+5 سجل بنزيمة ثلاثية (هاتريك) وهو الثاني له بقميص الزعيم والـ 20 في مسيرته الاحترافية.

ورفع الفرنسي رصيده لـ 16 هدفا في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري السعودي.

شوط أول انتهى برباعية للزعيم، وفي الثاني أضاف سالم الدوسري الهدف الخامس في الدقيقة 55.

وقبل ربع ساعة على النهاية سجل ماركوس ليوناردو الهدف السادس مختتما سداسية فريقه.

الفوز رفع رصيد الهلال لـ 68 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن النصر الذي يستعد للقاء الأخدود يوم السبت المقبل.

وفي ملعب الإنماء بمدينة جدة وبمشاركة أحمد حجازي.. تقدم سعيد بن رحمة في الدقيقة 3 للنيوم وأضاف لوتشيانو رودريجز في الدقيقة 16 الهدف الثاني.

وأعاد يوسف النصيري فريقه اتحاد جدة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 38 و44 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

وقلب حسام عوار الطاولة لاتحاد جدة في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 55 أعاد مهند آل السعد المباراة لنقطة البداية بتسجيل هدف التعادل بنتيجة 3-3.

وخطف علاء الحاجي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1 لصالح نيوم.

ورفع نيوم رصيده لـ 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تكبد الاتحاد خسارته الثالثة في آخر 4 مباريات وظل في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

نرشح لكم
"قرارات تحكيمية غير عادلة".. أهلي جدة يطالب بسماع تسجيلات الحكام في مباراته ضد الفيحاء مدرب أهلي جدة: الحكم قال لنا إن نركز على البطولة الآسيوية بعد التعادل مع الفيحاء أهلي جدة يفرط في فرصة الاقتراب من قمة الدوري السعودي بالتعادل مع الفيحاء مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تكشف قرارها بشأن شكوى الهلال ضد الحمدان مدرب أهلي جدة يحسم مصير مدافع البرازيل أمام الفيحاء الرياضية: بنزيمة قد يلحق بمواجهة الخلود شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة أمام الفيحاء
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد 40 دقيقة | الدوري الإسباني
أكثر حداثة وسلاسة.. مارسيليا يكشف شعاره الجديد 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن ساعة | الكرة الأوروبية
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 ساعة | Gamers
لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
