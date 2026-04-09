أكثر حداثة وسلاسة.. مارسيليا يكشف شعاره الجديد

الخميس، 09 أبريل 2026 - 01:33

كتب : FilGoal

ملعب مارسيليا

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي تغيير شعار ناديه بعد 22 عاما.

وسيكون ذلك الشعار رقم 13 في تاريخ النادي الفرنسي، والأول منذ 2004.

ويتميز الشعار الجديد بخطوط أكثر نعومة واستدارة، ولون أزرق داكن خاص يُطلق عليه "أزرق مارسيليا"، ليحل محل اللون الأزرق السماوي التقليدي، مع إزالة العناصر الذهبية.

أخبار متعلقة:
مارسيليا يعلن إنهاء التعاقد مع رئيسه بابلو لونجوريا كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح بـ مارسيليا من ربع النهائي مارسيليا يستفيق بفوز قاتل على ليون ويشعل صراع مقعد دوري الأبطال فشل في الاختبار الأول.. مارسيليا يسقط أمام بريست بقيادة حبيب باي

وجاء بيان الفريق الجنوبي

يفخر نادي أولمبيك مارسيليا بالكشف عن شعاره الجديد، الذي تم تقديمه في 8 أبريل 2026 على هامش حفل عشاء «الرجل الثالث عشر» (Treizième Homme) التابع لمؤسسة أولمبيك مارسيليا، والذي أُقيم في حصن جانتوم. وجاء هذا الشعار ثمرة عملية إبداعية داخلية، ونتاج عملٍ عميق ينسج بين تاريخ النادي ورؤية حديثة ومعاصرة لهويته البصرية.

يستمد شعار أولمبيك مارسيليا الجديد إلهامه من الرموز التأسيسية للهوية الأولمبية. فقد بُني تركيبه الجرافيكي على مزيج من مراحل متعددة من التاريخ البصري للنادي، جامعًا بين عناصر أيقونية من شعاراته السابقة ومعيدًا تفسيرها: من بينها الحلقة البيضاء المستوحاة من شعار عام 1973، وبنية حرف «M» الموروثة من شعار 1899، والانحناءات والخطوط الديناميكية الموجودة في شعار 1986، فضلًا عن الحلقة المزدوجة الأيقونية لشعار 1993.

أما اللون المعتمد في هذا الشعار الجديد "أزرق مارسيليا" فهو ابتكار أصيل نابع من توليفة بين الأزرق التاريخي للنادي والأزرق الأيقوني للمدينة: أزرق لوحات الشوارع، وأزرق خلجان الكالانك، وأزرق سماء رياح الميسترال. في المقابل، جاءت الخطوط الطباعية ثمرة حوار بين أرشيف تأسيس النادي والهوية الشعبية المتوسطية التي تُميز مدينة مارسيليا.

وبتصميمه الأكثر نقاءً وبساطة، لا يُمثل هذا الشعار قطيعة مع الماضي، بل يُجسد طريقة لإبراز خطوطه الجوهرية مع احتضان تصميم فريد بفرادته، تمامًا كهويّة مارسيليا نفسها. وقد صُمم ليكون متعدد الاستخدامات، إذ يأتي في شكلين أساسيين: في السياق الرياضي، يتضمن النجمة وشعار «Droit au But» (الحق إلى الهدف)، بينما في السياقات المؤسسية والثقافية والرقمية، يمكن أن يتطور عبر تدرجات وألوان مختلفة ويتكيف مع صيغ متنوعة، مع حفاظه الدائم على قابليته للتعرّف الفوري.

وترافق هذه الهوية البصرية الجديدة أيضًا إطلاق موقع رسمي مُعاد تصميمه بالكامل أكثر حداثة، وأكثر سلاسة، ومُصمم لتقديم تجربة أفضل للمشجعين.

ومن خلال هذا التطور، يضع أولمبيك مارسيليا أسس هوية قوية، متجذرة بعمق في تاريخه، ومهيأة للاستمرار ومواكبة المراحل المقبلة من مسيرة النادي.

ويحتل مارسيليا المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 28 جولة.

وودع الفريق كأس فرنسا من ربع النهائي هذا الموسم، ودوري أبطال أوروبا من مرحلة الدوري.

نرشح لكم
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص فليك: لا أفهم لماذا لدينا تقنية الفيديو إذا لم نستخدمها "من الأفضل أن يوفر طاقته بدلا من الدفاع".. سلوت يكشف سبب عدم الدفع بـ صلاح أمام سان جيرمان فان دايك: نأمل في تحقيق أمسية مميزة على أنفيلد.. ولا يجب أن ننسي أننا لعبنا أمام أبطال أوروبا في غياب صلاح.. ليفربول يواصل السقوط بثنائية أمام باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
نيوم يفوز على الاتحاد بمشاركة حجازي.. وبنزيمة يقود الهلال لسحق الخلود ساعة | سعودي في الجول
أكثر حداثة وسلاسة.. مارسيليا يكشف شعاره الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات 2 ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 2 ساعة | Gamers
لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
