أكثر حداثة وسلاسة.. مارسيليا يكشف شعاره الجديد

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي تغيير شعار ناديه بعد 22 عاما.

وسيكون ذلك الشعار رقم 13 في تاريخ النادي الفرنسي، والأول منذ 2004.

ويتميز الشعار الجديد بخطوط أكثر نعومة واستدارة، ولون أزرق داكن خاص يُطلق عليه "أزرق مارسيليا"، ليحل محل اللون الأزرق السماوي التقليدي، مع إزالة العناصر الذهبية.

𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞. 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲. 𝐓𝐡𝐞 𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐦 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥. 💙 pic.twitter.com/d3o9mmshWY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 8, 2026

وجاء بيان الفريق الجنوبي

يفخر نادي أولمبيك مارسيليا بالكشف عن شعاره الجديد، الذي تم تقديمه في 8 أبريل 2026 على هامش حفل عشاء «الرجل الثالث عشر» (Treizième Homme) التابع لمؤسسة أولمبيك مارسيليا، والذي أُقيم في حصن جانتوم. وجاء هذا الشعار ثمرة عملية إبداعية داخلية، ونتاج عملٍ عميق ينسج بين تاريخ النادي ورؤية حديثة ومعاصرة لهويته البصرية.

يستمد شعار أولمبيك مارسيليا الجديد إلهامه من الرموز التأسيسية للهوية الأولمبية. فقد بُني تركيبه الجرافيكي على مزيج من مراحل متعددة من التاريخ البصري للنادي، جامعًا بين عناصر أيقونية من شعاراته السابقة ومعيدًا تفسيرها: من بينها الحلقة البيضاء المستوحاة من شعار عام 1973، وبنية حرف «M» الموروثة من شعار 1899، والانحناءات والخطوط الديناميكية الموجودة في شعار 1986، فضلًا عن الحلقة المزدوجة الأيقونية لشعار 1993.

أما اللون المعتمد في هذا الشعار الجديد "أزرق مارسيليا" فهو ابتكار أصيل نابع من توليفة بين الأزرق التاريخي للنادي والأزرق الأيقوني للمدينة: أزرق لوحات الشوارع، وأزرق خلجان الكالانك، وأزرق سماء رياح الميسترال. في المقابل، جاءت الخطوط الطباعية ثمرة حوار بين أرشيف تأسيس النادي والهوية الشعبية المتوسطية التي تُميز مدينة مارسيليا.

وبتصميمه الأكثر نقاءً وبساطة، لا يُمثل هذا الشعار قطيعة مع الماضي، بل يُجسد طريقة لإبراز خطوطه الجوهرية مع احتضان تصميم فريد بفرادته، تمامًا كهويّة مارسيليا نفسها. وقد صُمم ليكون متعدد الاستخدامات، إذ يأتي في شكلين أساسيين: في السياق الرياضي، يتضمن النجمة وشعار «Droit au But» (الحق إلى الهدف)، بينما في السياقات المؤسسية والثقافية والرقمية، يمكن أن يتطور عبر تدرجات وألوان مختلفة ويتكيف مع صيغ متنوعة، مع حفاظه الدائم على قابليته للتعرّف الفوري.

وترافق هذه الهوية البصرية الجديدة أيضًا إطلاق موقع رسمي مُعاد تصميمه بالكامل أكثر حداثة، وأكثر سلاسة، ومُصمم لتقديم تجربة أفضل للمشجعين.

ومن خلال هذا التطور، يضع أولمبيك مارسيليا أسس هوية قوية، متجذرة بعمق في تاريخه، ومهيأة للاستمرار ومواكبة المراحل المقبلة من مسيرة النادي.

ويحتل مارسيليا المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 28 جولة.

وودع الفريق كأس فرنسا من ربع النهائي هذا الموسم، ودوري أبطال أوروبا من مرحلة الدوري.