فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد

كشف هانز فليك مدرب برشلونة عن سبب استبدال بيدري في المباراة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وحقق أتلتيكو مدريد انتصارا هاما بهدفين مقابل لا شيء على ملعب كامب نو في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك: "بيدري عانى من آلام عضلية في أوتار الركبة، ما دفع الجهاز الطبي لاتخاذ قرار حاسم بعدم المخاطرة به، خاصة في ظل تاريخه المتكرر مع الإصابات، وذلك رغم حاجة الفريق له في مباراة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد".

وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في ديربي كتالونيا المرتقب أمام إسبانيول يوم السبت المقبل.

وتلقى برشلونة دفعة معنوية محتملة، مع اقتراب عودة فرينكي دي يونج، الذي أنهى فترة تعافيه من إصابة في الفخذ الأيمن، وقد يكون جاهزا لدعم الفريق في المواجهة المقبلة.

وسجل ثنائية أتلتيكو مدريد كل من: خوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث.

