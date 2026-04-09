فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد
الخميس، 09 أبريل 2026 - 01:51
كشف هانز فليك مدرب برشلونة عن سبب استبدال بيدري في المباراة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
وحقق أتلتيكو مدريد انتصارا هاما بهدفين مقابل لا شيء على ملعب كامب نو في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وقال فليك: "بيدري عانى من آلام عضلية في أوتار الركبة، ما دفع الجهاز الطبي لاتخاذ قرار حاسم بعدم المخاطرة به، خاصة في ظل تاريخه المتكرر مع الإصابات، وذلك رغم حاجة الفريق له في مباراة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد".
وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في ديربي كتالونيا المرتقب أمام إسبانيول يوم السبت المقبل.
وتلقى برشلونة دفعة معنوية محتملة، مع اقتراب عودة فرينكي دي يونج، الذي أنهى فترة تعافيه من إصابة في الفخذ الأيمن، وقد يكون جاهزا لدعم الفريق في المواجهة المقبلة.
وسجل ثنائية أتلتيكو مدريد كل من: خوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث.
ويعد ذلك اللقاء الخامس الذي يجمع الفريقين هذا الموسم بعد مباراتين في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالإضافة لمباراتي الدوري الإسباني.
وتفوق الروخيبلانكوس في مباراتين مقابل 3 انتصارات لبرشلونة، لكن أتلتيكو في الإقصائيات تأهل لنهائي الكأس على حساب برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.
ويأمل أتلتيكو مدريد في تكرار ما فعله في الكأس بدوري الأبطال من أجل التأهل لنصف النهائي.
ولأول مرة يحقق دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة في كامب نو بعد 18 مباراة سابقة لم يستطع فيها كسر نتيجتي الخسارة أو التعادل.
وحقق أتلتيكو مدريد الفوز الأول على برشلونة في ملعب كامب نو منذ فبراير 2006 عندما فاز في الدوري الإسباني بنتيجة 3-1 آنذاك.
وستقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.