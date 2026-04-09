Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26

أعلنت EA SPORTS عن عودة فعالية فريق الموسم رسميا إلى لعبتي EA SPORTS FC™ 26 وEA SPORTS FC™ Mobile، في واحدة من أكثر الفعاليات انتظارا لدى مجتمع اللعبة سنويا، وبدء التصويت الآن عبر الموقع الرسمي للعبة.

وتأتي الفعالية للاحتفاء بأبرز اللاعبين واللاعبات الذين قدموا أفضل المستويات خلال موسم 2025/2026، مع منح الجماهير الفرصة لاختيار النجوم الذين يستحقون مكانهم ضمن التشكيلة النهائية لأفضل 11 لاعبا في الموسم.

ويعد فريق الموسم من أكثر فعاليات طور Football Ultimate Team شعبية كل عام، إذ يحتفي بأفضل نجوم الموسم من مختلف الدوريات العالمية عبر بطاقات خاصة داخل اللعبة يتم إصدارها تدريجيا طوال فترة الحدث.

وكشفت EA SPORTS أن المرحلة الأولى من التصويت ستشمل مرشحين من ثلاثة من أكبر الدوريات العالمية، وهي:

- الدوري الإنجليزي

- الدوري الألماني

- الدوري الإسباني

وسينطلق التصويت بحسب الجدول التالي:

- الدوري الإنجليزي: من 7 إلى 10 أبريل

- الدوري الألماني: من 14 إلى 17 أبريل

- الدوري الإسباني: من 28 أبريل إلى 1 مايو

وسيكون التصويت متاحا عبر الموقع الرسمي للعبة ومنصات EA SPORTS FC الاجتماعية.

وسيبدأ طرح تشكيلات فريق الموسم بشكل أسبوعي داخل اللعبة، مع التركيز على دوري مختلف كل أسبوع قبل الوصول إلى التشكيلة النهائية.

مواعيد الحدث في EA SPORTS FC 26:

- 17 أبريل – 29 مايو: فترة الحدث الكاملة

- 17 – 24 أبريل: الدوري الإيطالي

- 24 أبريل – 1 مايو: الدوري الإنجليزي

- 1 – 8 مايو: الدوري الألماني

- 8 – 15 مايو: الدوري الفرنسي

- 15 – 22 مايو: الدوري الإسباني

- 22 – 29 مايو: الإعلان عن التشكيلة النهائية