لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول

عبر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن خيبة أمله بسبب عدم زيادة عدد الأهداف أمام ليفربول.

وقال إنريكي في تصريحات عبر Canal+ عقب المباراة: "قدمنا ​​أداءً يليق بجماهيرنا، لقد كان الجو رائعًا والأداء مذهلاً."

وأضاف "أعتقد أننا قدمنا ​​أداءً رائعًا أمام خصم قوي. لقد غيروا أسلوب لعبهم ضدنا، لكننا معتادون على ذلك. معظم الفرق تُعدّل أسلوبها لمواجهتنا. أعتقد أننا كنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف، خاصةً مع سيطرتنا على مجريات الشوط الثاني."

وعن تأثير ملعب أنفيلد: "لا فرق في المستوى. قدمنا ​​اليوم مباراة رائعة، لكننا نعلم أن اللعب على ملعب أنفيلد سيكون في غاية الصعوبة. سنعاني، لكن هذه هي اللحظات التي يجب أن نكون فيها متيقظين. ستكون مباراة صعبة، لكن عقليتنا واحدة، بغض النظر عن الملعب. سنذهب إلى هناك للفوز."

وأتم "نشعر بخيبة أمل بعض الشيء لعدم تسجيلنا المزيد، لكن هذه هي بطولة دوري أبطال أوروبا."

ونفذ لاعبو باريس 18 هجمة على مرمى ليفربول، في مقابل 3 محاولات فقط للريدز.

وتلقى ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات بعد خسارتين أمام مانشستر سيتي في كأس إنجلترا، وأمام برايتون في الدوري.

ولم ينجح ليفربول في التسديد على المرمى لأول مرة في دوري أبطال أوروبا منذ مواجهته أمام أتالانتا الإيطالي في نوفمبر 2020.

ولم ينجح ليفربول في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي خارج ملعبه، في كافة البطولات، لأول مرة منذ إبريل 2021.

وخسر ليفربول أمام باريس سان جيرمان بهدفين، وقبله الخسارة أمام مانشستر سيتي 4-0 في كأس الاتحاد، وأمام برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي، وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا 1-0.

ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل على ملعب أنفيلد في إطار مباريات العودة بربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مباراة بايرن ميونيخ، أمام ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال.