اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول

أعرب يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة عن سعادته بحسم مقعده في ربع نهائي بطولة الجونة للاسكواش بعد التغلب على النيوزلندي بول كول المصنف الثاني عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتستضيف مدينة الجونة بطولة الجونة الدولية في الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري، والتي تعتبر واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.

ويتنافس 64 لاعبا ولاعبة من 24 دولة على جوائز مالية تصل إلى 410 ألف دولار.

وقال يوسف إبراهيم في تصريحات صحفية: "عملت كثيرا على الناحية الذهنية خلال الموسم، من المعروف أنني لاعبا هجوميا بشكل أكبر مع مدربيني وأعتقد أن هذا ما أفادني لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي أمام بول كول".

وأضاف يوسف "دعم الجماهير يمثل فارقا لي بشكل شخصي، وكان من أسباب انتصاري على بول كول، وبطولة الجونة تمنحنا الراحة الكافية لتحقيق أفضل أداء ممكن".

واختتم تصريحاته "أشعر أنني لعبت الشوط الثالث بشكل جيد جدا أمام المصنف الثاني على العالم، لكنه كان حاسما في النقاط الهامة، وسعيد أنني نجحت في استعادة زمام الأمور بالشوط الرابع".

وتأتي منافسات نصف النهائي كالآتي:

هانيا الحمامي × أمينة عرفي - 6:30 مساء

مصطفى عسل × البيروفي دييجو إلياس - 7:30 مساء

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا ويفر - 8 مساء

يوسف إبراهيم × محمد زكريا - 8:45 مساء

وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي يومي 9 و10 أبريل، أيضا على الملاعب الزجاجية.

وتوج الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب الموسم الماضي من بطولة الجونة.

وتغيب نوران جوهر عن نسخة الموسم الحالي بسبب ظروف الحمل.