اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول

الخميس، 09 أبريل 2026 - 00:36

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم - اسكواش

أعرب يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة عن سعادته بحسم مقعده في ربع نهائي بطولة الجونة للاسكواش بعد التغلب على النيوزلندي بول كول المصنف الثاني عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتستضيف مدينة الجونة بطولة الجونة الدولية في الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري، والتي تعتبر واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.

ويتنافس 64 لاعبا ولاعبة من 24 دولة على جوائز مالية تصل إلى 410 ألف دولار.

أخبار متعلقة:
اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا اسكواش - ثلاثي مصري جديد ينضم إلى نصف نهائي بطولة الجونة اسكواش - مصطفى عسل وهانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة المفتوحة اسكواش - تأهل عسل وثلاثي السيدات لربع نهائي الجونة دون مفاجآت

وقال يوسف إبراهيم في تصريحات صحفية: "عملت كثيرا على الناحية الذهنية خلال الموسم، من المعروف أنني لاعبا هجوميا بشكل أكبر مع مدربيني وأعتقد أن هذا ما أفادني لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي أمام بول كول".

وأضاف يوسف "دعم الجماهير يمثل فارقا لي بشكل شخصي، وكان من أسباب انتصاري على بول كول، وبطولة الجونة تمنحنا الراحة الكافية لتحقيق أفضل أداء ممكن".

واختتم تصريحاته "أشعر أنني لعبت الشوط الثالث بشكل جيد جدا أمام المصنف الثاني على العالم، لكنه كان حاسما في النقاط الهامة، وسعيد أنني نجحت في استعادة زمام الأمور بالشوط الرابع".

وتأتي منافسات نصف النهائي كالآتي:

هانيا الحمامي × أمينة عرفي - 6:30 مساء

مصطفى عسل × البيروفي دييجو إلياس - 7:30 مساء

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا ويفر - 8 مساء

يوسف إبراهيم × محمد زكريا - 8:45 مساء

وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي يومي 9 و10 أبريل، أيضا على الملاعب الزجاجية.

وتوج الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب الموسم الماضي من بطولة الجونة.

وتغيب نوران جوهر عن نسخة الموسم الحالي بسبب ظروف الحمل.

اسكواش بطولة الجونة للاسكواش يوسف إبراهيم
نرشح لكم
اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا اسكواش - ثلاثي مصري جديد ينضم إلى نصف نهائي بطولة الجونة اسكواش - مصطفى عسل وهانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة المفتوحة كرة يد – الزمالك يهزم سبورتنج ويستمر في ملاحقة الأهلي كرة يد – الأهلي يهزم سموحة ويقترب من حسم لقب الدوري قبل 3 جولات من النهاية كرة طائرة – رسالة من سيف عابد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي تنس طاولة - بعد إنجاز كأس العالم.. هنا جودة تتقدم 4 مراكز في التصنيف العالمي اسكواش - تأهل عسل وثلاثي السيدات لربع نهائي الجونة دون مفاجآت
