حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص

الخميس، 09 أبريل 2026 - 00:36

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

عبر أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، عن إحباطه بسبب نتيجة مباراة فريقه أمام ليفربول.

وفاز باريس سان جيرمان على حساب ليفربول بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال حكيمي في تصريحات عبر بي ان سبورتس: "يجب أن نكون سعداء بالانتصار، الأمر ليس سهلا أمام خصم صعب."

واستدرك "لكننا محبطون لأنه كان بالإمكان أن نحقق نتيجة أفضل."

وأكمل "يجب أن نركز الآن على مباراة الإياب، نحن نعرف تماما بأن هذه فترة مهمة ويجب أن نكون في كامل تركيزنا."

وأضاف "كل المباريات التي نلعبها نحاول التحسن فيها وتزيد معها الثقة، وبالتأكيد يجب أن نكرر ما فعلناه الموسم السابق."

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

وأتم "أظن أن ليفربول سيلعب بطريقة مختلفة أمام جماهيره التي ستساندهم، وبالتأكيد الاستراتيجية ستكون مختلفة، وسيهاجموا أكثر في مباراة الإياب.

كما قال وارن زائير إيمري لاعب باريس في تصريحات عبر Canal+: "كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، إنه أمر مؤسف؛ النتيجة 2-0 وهي نتيجة رائعة بالفعل، لكن المباراة لم تنته بعد."

وأضاف "سنذهب إلى هناك بنفس النوايا وسنحاول الفوز، ولا أحد يعلم ما قد يحدث في المباراة. علينا أن نبقى جادين."

وبات زائير إيمري أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى 40 مباراة في دوري أبطال أوروبا عن عمر 20 سنة و31 يوما.

فيما كشف خفيتشا كفاراتسخيليا صاحب هدف باريس الثاني عن رغبته في أن يكون الفريق في كامل تركيزه في الإياب بسبب الأجواء في ملعب أنفيلد.

وأوضح كفاراتسخيليا "أتيحت لنا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف، وكان ينبغي علينا استغلالها."

وأضاف "قدمنا ​​أداءً جيداً، علينا أن نبقى في كامل تركيزنا، فالأجواء في ملعب أنفيلد ستكون رائعة ونحن جاهزون."

وتقام مباراة الإياب بين ليفربول وباريس سان جيرمان يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، على ملعب أنفيلد.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا أشرف حكيمي كفاراتسخيليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526842/حكيمي-محبطون-بسبب-النتيجة-أمام-ليفربول-وكفاراتسخيليا-كان-علينا-استغلال-الفرص