اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا

أشادت نور الشربيني بإقامة بطولة الجونة للعام 12 على التوالي، وذلك بعد تأهلها لنصف النهائي عقب التغلب على الماليزية سيفاسانجاري سوبرانيام بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتستضيف مدينة الجونة بطولة الجونة الدولية في الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري، والتي تعتبر واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.

ويتنافس 64 لاعبا ولاعبة من 24 دولة على جوائز مالية تصل إلى 410 ألف دولار.

وقالت نور الشربيني في تصريحات صحفية: "أرى أن تفوقي هذه المرة على سيفاسانجاري بنتيجة 3-0 وليس 3-2 مثل آخر مواجهة لأن الملعب كان في صالحي أكثر، واللاعبة الماليزية كانت راحة 3 أيام لظروف أخرى فربما كان في صالحي أكثر".

وتابعت نور "إقامة بطولة الجونة 12 عاما على التوالي أمر رائع، وهي بطولة مختلفة وأرى جميع اللاعبين سعداء بالقدوم إلى هنا".

واختتمت تصريحاتها "تفاعل الجماهير أفضل شيء في اللعبة، وبالنسبة لي يمثل الفارق دائما ويساهم في الظهور بشكل أفضل".

وتأتي منافسات نصف النهائي كالآتي:

هانيا الحمامي × أمينة عرفي - 6:30 مساء

مصطفى عسل × البيروفي دييجو إلياس - 7:30 مساء

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا ويفر - 8 مساء

يوسف إبراهيم × محمد زكريا - 8:45 مساء

وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي يومي 9 و10 أبريل، أيضا على الملاعب الزجاجية.

وتوج الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب الموسم الماضي من بطولة الجونة.

وتغيب نوران جوهر عن نسخة الموسم الحالي بسبب ظروف الحمل.