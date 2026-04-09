اسكواش - ثلاثي مصري جديد ينضم إلى نصف نهائي بطولة الجونة

تأهل محمد زكريا ويوسف إبراهيم ونور الشربيني إلى نصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش 2026.

وتستضيف مدينة الجونة بطولة الجونة الدولية في الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري، والتي تعتبر واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.

ويتنافس 64 لاعبا ولاعبة من 24 دولة على جوائز مالية تصل إلى 410 ألف دولار.

وتفوق زكريا على محمد عبد الجواد بنتيجة 3-1 جاءت أشواطها: 9-11 و11-9 و11-8 و11-5.

⚡️Inspired Ibrahim STUNS No.2 seed Coll! 🇪🇬 The Egyptian reaches the El Gouna International semi-finals after a scintillating display to down the World No.2! Result: 🇪🇬 [6] @Yousseefibrahim beats [2] Paul Coll 🇳🇿 3-1: 11-7, 11-4, 9-11, 11-8 (65m)#psasquashtour pic.twitter.com/cevT0XFjmN — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) April 8, 2026

وفي المباراة الثانية فاز يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة على النيوزيلندي بول كول بنفس النتيجة جاءت أشواطها: 11-7 و11-4 و9-11 و11-8.

وفي منافسات السيدات تأهلت نور الشربيني بالفوز على الماليزية سيفاسانجاري سابرامانيام بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت 35 دقيقة جاءت أشواطها: 12-10 و11-8 و11-9.

وأخيرا تأهلت الأمريكية أوليفيا ويفر على حساب الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0 جاءت أشواطها 11-8 و11-8 و11-5.

وتأتي منافسات نصف النهائي كالآتي:

هانيا الحمامي × أمينة عرفي - 6:30 مساء

مصطفى عسل × البيروفي دييجو إلياس - 7:30 مساء

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا ويفر - 8 مساء

يوسف إبراهيم × محمد زكريا - 8:45 مساء

وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي يومي 9 و10 أبريل، أيضا على الملاعب الزجاجية.

وتوج الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب الموسم الماضي من بطولة الجونة.

وتغيب نوران جوهر عن نسخة الموسم الحالي بسبب ظروف الحمل.