"من الأفضل أن يوفر طاقته بدلا من الدفاع".. سلوت يكشف سبب عدم الدفع بـ صلاح أمام سان جيرمان

برر أرني سلوت مدرب ليفربول، سبب عدم الدفع بمحمد صلاح خلال مواجهة باريس سان جيرمان.

وخسر ليفربول أمام سان جيرمان في باريس بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي باريس سان جيرمان ديزيري دوي في الدقيقة 11، وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 65.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها سكاي سبورتس "أعتقد أن الجزء الأخير من المباراة كان يدور حول صمودنا، ولم تكن هناك أي فرصة للتسجيل."

وأكمل "محمد صلاح يمتلك الكثير من الإمكانيات، وكان من الأفضل أن يوفر طاقته للمباريات القادمة على أن يدافع لمدة 20-25 دقيقة في منطقة جزائه.

وعن الخسارة بهدفين نظيفين، قال سلوت "أعتقد أننا كنا محظوظين بالخسارة 2-0 فقط لأنهم سنحت لهم فرص أكثر من الأهداف التي سجلوها."

وتابع "من الجيد أننا مازلنا في المنافسة، ونحن نعرف مدى تأثير ملعب أنفيلد بالنسبة لنا."

وأثنى على أداء جيورجي مامارداشفيلي حارس ليفربول: "شاهدت مباراة الأمس بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، ورأيت مانويل نوير يلعب دوراً بالغ الأهمية لبايرن، حيث أنقذ العديد من الكرات الخطيرة، وأعتقد أن هذا ما كان يجب على جيورجي فعله من أجلنا، لكنك تحتاج إلى أداء كهذا أمام فريق مثل باريس سان جيرمان؛ أنت بحاجة إلى فريق مجتهد يبذل قصارى جهده لمنعهم من التسجيل. أعتقد أن هذا ما رأيناه، لكن الأمر لم يكن سهلاً."

كما تحدث عن قدرات لاعبي باريس سان جيرمان "لاعبو باريس يستحوذون على الكرة بوتيرة سريعة، لاحظتم محاولاتنا المتكررة للضغط عليهم بقوة، وقد نجحنا في بعض الأحيان، لكنهم تمكنوا من اختراق دفاعنا."

وأتم "يمنحني الموسم الماضي أفضل شعور بأننا قادرون على قلب النتيجة، لقد لعبنا بشكل مختلف تمامًا في أنفيلد الموسم الماضي، وكنا قادرين على التقدم 2-0 بعد عشر دقائق فقط. سيكون لجماهيرنا دور كبير في ذلك."

وتلقى ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات بعد خسارتين أمام مانشستر سيتي في كأس إنجلترا، وأمام برايتون في الدوري.

ولم ينجح ليفربول في التسديد على المرمى لأول مرة في دوري أبطال أوروبا منذ مواجهته أمام أتالانتا الإيطالي في نوفمبر 2020.

ولم ينجح ليفربول في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي خارج ملعبه، في كافة البطولات، لأول مرة منذ إبريل 2021.

وخسر ليفربول أمام باريس سان جيرمان بهدفين، وقبله الخسارة أمام مانشستر سيتي 4-0 في كأس الاتحاد، وأمام برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي، وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا 1-0.

ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل على ملعب أنفيلد في إطار مباريات العودة بربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مباراة بايرن ميونيخ، أمام ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال.