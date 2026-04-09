أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن

الخميس، 09 أبريل 2026 - 01:10

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - برشلونة

شدد رونالد أراوخو مدافع برشلونة على أن الفريق سيتأهل في مباراة العودة على ملعب أتلتيكو مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق أتلتيكو مدريد انتصارا هاما أمام برشلونة بهدفين مقابل لا شيء على ملعب كامب نو.

وقال أراوخو في تصريحات لقناة "موفي ستار" الإسبانية: "حاولنا، لكن لم ننجح، في الحقيقة، دخلنا الشوط الثاني بشكل أقوى، ورغم اللعب بنقص عددي، سيطرنا على الكرة، لكن لم نتمكن من تسجيل هدف".

وواصل "حزين بسبب الهزيمة، لكن لدينا الإيمان بأننا قادرون على العودة، وهذا الفريق لديه القدرة على قلب النتيجة، وأنا مقتنع بذلك".

وأردف "الأمر صعب على ملعبهم، لكن إذا كان هناك فريق قادر على ذلك، فهو نحن، وسنذهب من أجل تحقيق الريمونتادا حتى على ملعبهم".

وكشف "طرد كوبارسي أثر قليلا على المباراة، وراشفورد حصل على فرص كبيرة للتسجيل، ولو سجلنا هدفا ربما تغيرت المباراة".

وأتم "لا يوجد ما نلوم عليه الفريق، حاولنا حتى النهاية لكن لم نحقق النتيجة التي أردناها، وسنذهب بكل قوتنا من أجل العودة".

وسجل ثنائية أتلتيكو مدريد كل من: خوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث.

ويعد ذلك اللقاء الخامس الذي يجمع الفريقين هذا الموسم بعد مباراتين في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالإضافة لمباراتي الدوري الإسباني.

وتفوق الروخيبلانكوس في مباراتين مقابل 3 انتصارات لبرشلونة، لكن أتلتيكو في الإقصائيات تأهل لنهائي الكأس على حساب برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

ويأمل أتلتيكو مدريد في تكرار ما فعله في الكأس بدوري الأبطال من أجل التأهل لنصف النهائي.

ولأول مرة يحقق دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة في كامب نو بعد 18 مباراة سابقة لم يستطع فيها كسر نتيجتي الخسارة أو التعادل.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز الأول على برشلونة في ملعب كامب نو منذ فبراير 2006 عندما فاز في الدوري الإسباني بنتيجة 3-1 آنذاك.

وستقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

