فليك: لا أفهم لماذا لدينا تقنية الفيديو إذا لم نستخدمها

الخميس، 09 أبريل 2026 - 00:24

كتب : FilGoal

أعرب هانز فليك مدرب برشلونة عن غضبه من قرارات الحكم في المباراة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وحقق أتلتيكو مدريد انتصارا هاما بنتيجة 2-0 في ملعب كامب نو.

وقال فليك في تصريحات لقناة "موفي ستار" الإسبانية عن طرد باو كوبارسي مدافع برشلونة: "لست متأكدا من أن كوبارسي لمس جوليان سيميوني بالشكل الكافي، لأن الكرة كانت خلفه، الأمر غير واضحا بالنسبة لي".

وواصل "أعتقد أن هناك العديد من الحالات، ولا أفهم لماذا لم تتدخل تقنية الفيديو، ولا أفهم لماذا لدينا تقنية الفيديو إذا لم تستخدم، كانت ركلة جزاء واضحة".

وأتم "خسرنا 2-0، لكننا صنعنا فرصا ولن نستسلم، المواجهة لا تزال مفتوحة، هم لعبوا بشكل جيد جدا، وفي الشوط الثاني قدمنا أداء جيدا للغاية".

وسجل ثنائية أتلتيكو مدريد كل من: خوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث.

ويعد ذلك اللقاء الخامس الذي يجمع الفريقين هذا الموسم بعد مباراتين في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالإضافة لمباراتي الدوري الإسباني.

وتفوق الروخيبلانكوس في مباراتين مقابل 3 انتصارات لبرشلونة، لكن أتلتيكو في الإقصائيات تأهل لنهائي الكأس على حساب برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

ويأمل أتلتيكو مدريد في تكرار ما فعله في الكأس بدوري الأبطال من أجل التأهل لنصف النهائي.

ولأول مرة يحقق دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة في كامب نو بعد 18 مباراة سابقة لم يستطع فيها كسر نتيجتي الخسارة أو التعادل.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز الأول على برشلونة في ملعب كامب نو منذ فبراير 2006 عندما فاز في الدوري الإسباني بنتيجة 3-1 آنذاك.

وستقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

