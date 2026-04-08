أمام أنظار أكرم.. الشمال يقلص حظوظه في التتويج بلقب الدوري القطري بالخسارة من الشحانية

خسر الشمال بنتيجة 2-0 من الشحانية بالجولة 21 -قبل الأخيرة- مهدرا فرصة الاقتراب من السد في صدارة الدوري القطري.

وجلس أكرم توفيق لاعب الشمال على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة.

الشمال ظل ثانيا برصيد 37 نقطة من 20 مباراة وله مباراة مؤجلة.

فيما حافظ السد على صدارته بالفوز على السيلية بنتيجة 3-1 أنهى بها سلسلة 3 تعثرات متتالية برصيد 42 نقطة.

ويلتقي الشمال يوم الإثنين المقبل مع نادي قطر في مباراة مؤجلة ويحتاج للفوز بها من أجل الاستمرار في صراع المنافسة على اللقب.

والخسارة أو التعادل تعني تتويج السد باللقب دون النظر لمباريات الجولة الأخيرة يوم 28 أبريل الجاري.

وتقدم الشحانية بهدف فرانسيسكو أنتونوتشي في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 76 سجل الهولندي بيلي فان أميرسفورت الهدف الثاني.

أكرم صاحب القميص رقم 72 جلس على مقاعد البدلاء بعدما غاب عن المباراة الماضية ضد الشمال.

وشارك أكرم في 19 مباراة الموسم الجاري مع الشمال صنع خلالها هدفين في جميع المسابقات.