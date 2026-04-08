الكوكي يوجه رسالة إلى المصري بعد رحيله

وجه نبيل الكوكي مدرب المصري السابق، رسالة إلى ناديه بعد رحيله عن منصبه.

وأعلن النادي المصري يوم الثلاثاء، انفصاله عن المدرب التونسي نبيل الكوكي.

وكتب الكوكي عبر حسابه على إنستجرام: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجماهير النادي المصري العظيمة، وللرئيس الراقي والمحترم كامل أبو علي والدكتور محمد موسى، وكافة أعضاء مجلس إدارة النادي المصري."

وأضاف "كما أشكر زملائي في الجهاز الفني والإداري وكافة العاملين على التعاون المثمر والروح الطيبة."

وتابع "كل الأمنيات الصادقة للنادي المصري ولجماهيره الغالية بالتوفيق والنجاح في الفترة القادمة."

وأتم "إن شاء الله يحقق النادي كل طموحاته وأهدافه المستقبلية، ويبقى دائمًا في المكانة التي يستحقها."

وأوضح المصري أن مجلس إدارة النادي وافق على الاعتذار الذي تقدم به التونسي وجهازه المعاون عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق.

وخسر المصري من الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري.

وتولى عماد النحاس المدير الفني السابق للأهلي والزوراء العراقي تدريب المصري.

وخرج الفريق البورسعيدي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بعد التعادل في مصر بهدف لكل فريق، وتكرار النتيجة لكن دون أهداف في الإياب.

وكان المصري قد خسر من زد في كأس مصر بركلات الترجيح 5-4 من دور الـ 16.

ولم يتبق للفريق سوى كأس عاصمة مصر للمنافسة عليه بعد تخطي الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب في دور ربع النهائي.

وقاد الكوكي فريقه في 37 مباراة وفاز في 16 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 8 آخرين.