الكوكي يوجه رسالة إلى المصري بعد رحيله

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 23:31

كتب : FilGoal

وجه نبيل الكوكي مدرب المصري السابق، رسالة إلى ناديه بعد رحيله عن منصبه.

وأعلن النادي المصري يوم الثلاثاء، انفصاله عن المدرب التونسي نبيل الكوكي.

وكتب الكوكي عبر حسابه على إنستجرام: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجماهير النادي المصري العظيمة، وللرئيس الراقي والمحترم كامل أبو علي والدكتور محمد موسى، وكافة أعضاء مجلس إدارة النادي المصري."

أخبار متعلقة:
المصري يعلن الانفصال عن الكوكي خبر في الجول – المصري يتفق مع الكوكي على رحيله.. والنحاس يقترب من خلافته في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الكوكي مع بلوزداد

وأضاف "كما أشكر زملائي في الجهاز الفني والإداري وكافة العاملين على التعاون المثمر والروح الطيبة."

وتابع "كل الأمنيات الصادقة للنادي المصري ولجماهيره الغالية بالتوفيق والنجاح في الفترة القادمة."

وأتم "إن شاء الله يحقق النادي كل طموحاته وأهدافه المستقبلية، ويبقى دائمًا في المكانة التي يستحقها."

وأوضح المصري أن مجلس إدارة النادي وافق على الاعتذار الذي تقدم به التونسي وجهازه المعاون عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق.

وخسر المصري من الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري.

وتولى عماد النحاس المدير الفني السابق للأهلي والزوراء العراقي تدريب المصري.

وخرج الفريق البورسعيدي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بعد التعادل في مصر بهدف لكل فريق، وتكرار النتيجة لكن دون أهداف في الإياب.

وكان المصري قد خسر من زد في كأس مصر بركلات الترجيح 5-4 من دور الـ 16.

ولم يتبق للفريق سوى كأس عاصمة مصر للمنافسة عليه بعد تخطي الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب في دور ربع النهائي.

وقاد الكوكي فريقه في 37 مباراة وفاز في 16 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 8 آخرين.

بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات مصدر من الأهلي لـ في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط أبو زهرة: لجنة الحكام حققت أهدافها بنسبة تفوق 80%.. وهدفنا ثمن نهائي كأس العالم 2026 مصدر من راسينج يكشف لـ في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير مصدر من الأهلي لـ في الجول: بيان لجنة الحكام غير مقنع.. وفي انتظار خطاب اتحاد الكرة لجنة الحكام تكشف مدى صحة قرار وفا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي ضد سيراميكا غزل المحلة يعود لتحقيق الانتصارات بعد 11 مباراة.. وتعادل سلبي بين مودرن والحرس إيشو: من يصل لنصف نهائي الكونفدرالية هو منافس قوي
أكثر حداثة وسلاسة.. مارسيليا يكشف شعاره الجديد 34 ثاتيه | الكرة الأوروبية
أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات 28 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 48 دقيقة | Gamers
لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول 56 دقيقة | رياضات أخرى
حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
