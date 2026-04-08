في غياب صلاح.. ليفربول يواصل السقوط بثنائية أمام باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا

فاز باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب ليفربول بهدفين نظيفين في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي باريس سان جيرمان ديزيري دوي في الدقيقة 11، وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 65.

وسيطر لاعبو باريس على المباراة، حيث بلغت نسبة الاستحواذ 70% في مقابل 30 % لصالح ليفربول.

ونفذ لاعبو باريس 18 هجمة على مرمى ليفربول، في مقابل 3 محاولات فقط للريدز.

وتلقى ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات بعد خسارتين أمام مانشستر سيتي في كأس إنجلترا، وأمام برايتون في الدوري.

ولم ينجح ليفربول في التسديد على المرمى لأول مرة في دوري أبطال أوروبا منذ مواجهته أمام أتالانتا الإيطالي في نوفمبر 2020.

ولم ينجح ليفربول في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي خارج ملعبه، في كافة البطولات، لأول مرة منذ إبريل 2021.

وخسر ليفربول أمام باريس سان جيرمان بهدفين، وقبله الخسارة أمام مانشستر سيتي 4-0 في كأس الاتحاد، وأمام برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي، وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا 1-0.

ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل على ملعب أنفيلد في إطار مباريات العودة بربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مباراة بايرن ميونيخ، أمام ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال.

وبهدف دوي اليوم، بات الهداف التاريخي في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا للاعبين قبل بلوغهم سن الـ 21 عاما، معادلا كيليان مبابي.

ورفع دوي رصيده في مسيرته بدوري أبطال أوروبا إلى 7 أهداف.

تاريخيا لم ينجح ليفربول في الفوز أو التعادل على ملعب باريس سان جيرمان، وكذلك الأمر ذاته حيث لم يفز أو يتعادل بطل فرنسا على ملعب أنفيلد.

التشكيل:

باريس سان جيرمان

ماتفي سافونوف - أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش - زائير إيمري - فيتينا - جواو نيفيز - ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - خفيتشا كفاراتسخيليا

ليفربول

جيورجي مامارداشفيلي - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوش كيركيز - ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - فلوريان فيرتز - جيرمي فريمبونج - هوجو إيكيتيكي

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بسيطرة من فريق باريس سان جيرمان، وحاول تهديد مرمى ليفربول.

وجاءت أول هجمة خطرة لباريس في الدقيقة 10 عن طريق ديمبيلي الذي مرر الكرة إلى دوي ليسددها ولكن دفاع ليفربول يتدخل.

وشهدت الدقيقة 11، الهدف الأول لباريس سان جيرمان عن طريق ديزيري دوي بعد تسديدة قوية اصطدمت بقدم جرافينبيرخ لتسقط من أعلى الحارس مامردشفيلي في الشباك.

وسدد كفاراتسخيليا في الدقيقة 31 لتصطدم بماك أليستر قبل أن يبعدها الحارس ماماردشفيلي.

وتصدى ماماردشفيلي لانفراد تام بالمرمى أمام دوي في الدقيقة 37، بعد تمريرة رائعة من نونو مينديش.

وفي الدقيقة 41، كاد باريس أن يسجل الهدف الثاني، بعد تمريرة من دوي إلى ديمبيلي الذي سدد ولكن تصدى لها الحارس مامادرشفيلي مجددا، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس بهدف نظيف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر عثمان ديمبيلي يهدر فرصة خطيرة بعد تمريرة من نونو مينديش ليطيح بها مهاجم باريس أعلى المرمى.

وسجل كفاراتسخيليا الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 70 بعد عرقلة كوناتي لـ زائير إيمري داخل منطقة الجزاء، قبل أن يلغيها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو وإلغاء البطاقة الصفراء لكوناتي.

وأجرى سلوت 4 تبديلات لليفربول في الدقيقة 77 بنزول جاكبو وروبرتسون وإيزاك وجونز و وخروج فيرتز وكيركيز وسوبوسلاي وإيكيتيكي، فيما لم يحصل صلاح على فرصة.

وانتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.