الأول لـ سيميوني في كامب نو.. أتلتيكو مدريد يستغل النقص العددي ويهزم برشلونة في أبطال أوروبا

سقط برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وسجل ثنائية أتلتيكو مدريد كل من: خوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث.

ويعد ذلك اللقاء الخامس الذي يجمع الفريقين هذا الموسم بعد مباراتين في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالإضافة لمباراتي الدوري الإسباني.

وتفوق الروخيبلانكوس في مباراتين مقابل 3 انتصارات لبرشلونة، لكن أتلتيكو في الإقصائيات تأهل لنهائي الكأس على حساب برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

ويأمل أتلتيكو مدريد في تكرار ما فعله في الكأس بدوري الأبطال من أجل التأهل لنصف النهائي.

ولأول مرة يحقق دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة في كامب نو بعد 18 مباراة سابقة لم يستطع فيها كسر نتيجتي الخسارة أو التعادل.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز الأول على برشلونة في ملعب كامب نو منذ فبراير 2006 عندما فاز في الدوري الإسباني بنتيجة 3-1 آنذاك.

وستقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من برشلونة وسدد راشفورد في الدقيقة 2 تسديدة صاروخية تصدى لها خوان موسو حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

وعاد راشفورد ليهدر فرصة أخرى في الدقيقة الرابعة وتألق موسو في الحفاظ على نظافة شباكه.

وتصدى جوان جارسيا لفرصة خطيرة من خوليان ألفاريز في الدقيقة 5.

وسجل ماركوس راشفورد هدفا في الدقيقة 18 وتم الغاؤه بداعي التسلل على لامين يامال.

وأهدر ماركوس راشفورد من جديد فرصة محققة بعد مرور 30 دقيقة وتصدى لها موسم ليحافظ على نظافة شباكه.

وحصل باو كوبارسي على بطاقة حمراء في الدقيقة 44 بعد عرقلة جوليانو سيميوني في وضعية انفراد صريح بالمرمى ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويلغي البطاقة الصفراء ويخرج الحمراء بشكل مباشر.

وأحرز خوليان ألفاريز هدف أتلتيكو مدريد الأول في الدقيقة 45 من ركلة حرة سكنت شباك جوان جارسيا وينتهي معها الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد.

وأصبح جوليان ألفاريز هو أول لاعب يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا منذ أن فعلها أنخيل دي ماريا مع باريس سان جيرمان في فبراير 2017.

وبات ألفاريز أكثر لاعب يسجل لأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بـ9 أهداف متفوقا على دييجو كوستا الذي سجل 8 أهداف في موسم 2013-14.

وتصدى موسو لفرصة جديدة من ماركوس راشفورد في بداية الشوط الثاني.

وسجل ألكسندر سورلوث هدف أتلتيكو مدريد الثاني في شباك برشلونة بعد مرور 70 دقيقة.

ليحقق أتلتيكو مدريد انتصارا هاما أمام برشلونة في مباراة الذهاب.