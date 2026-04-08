"قرارات تحكيمية غير عادلة".. أهلي جدة يطالب بسماع تسجيلات الحكام في مباراته ضد الفيحاء

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 22:20

كتب : FilGoal

أهلي جدة - السوبر السعودي

طالب نادي أهلي جدة السعودي بسماع التسجيلات التي دارت بين الحكام وغرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة الفريق ضد الفيحاء.

وتعادل الأهلي بنتيجة 1-1 مع الفيحاء في الجولة 29 من الدوري السعودي في مباراة شهدت مطالبات لاحتساب ركلتي جزاء للأهلي.

وجاء بيان أهلي جدة

"تعرب شركة النادي الأهلي عن بالغ استيائها مما شهدته مباراة الفريق أمام فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة (29) من الدوري السعودي من أخطاء تحكيمية مؤثرة حيث صدرت قرارات من الحكم أثرت بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها النهائية، ما انعكس على وضع الفريق في المنافسة على اللقب.

إن مثل هذه الأخطاء تطرح تساؤلات مشروعة حول آلية اختيار الحكام والمعايير المعتمدة في ذلك، خصوصًا في ظل المستوى الفني والتنافسي العالي الذي يشهده الدوري السعودي.

في وقت واجه فيه الفريق قرارات تحكيمية غير عادلة، وهو أمر غير مقبول ولا يخدم تطور المسابقة، كما يهدد مبدأ العدالة التنافسية التي يجب أن تكون أساس نجاح أي بطولة وتطالب شركة النادي الأهلي بسماع التسجيلات والأحاديث التي دارت بين الحكام وغرفة تقنية الفيديو (VAR)، وكذلك أحاديثهم مع لاعبي الفريق أثناء المباراة، كما تطالب بتقديم تفسيرات لجميع الحالات التحكيمية التي حدثت ولم تكن قرارات الحكم موفقة بشأنها.

وتؤكد شركة النادي الأهلي في ختام بيانها ثقتها في حرص الجهات المعنية على حماية نزاهة المنافسات، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية تعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها الدوري السعودي".

وقال ماتياس يايسله المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "نشعر أن المباراة سُلبت منا، وهذا محبط بالنسبة لنا، أظن أننا سنحتاج وقتا طويلا لتقبل هذه النتيجة".

وأضاف "الحكم قال لنا إن نركز على البطولة الآسيوية، وإذا شاهدتم رد فعل اللاعبين فهذا يشرح كل ما حدث".

وأردف "أرجو عدم فهمي بشكل خاطئ كي لا أعُاقب، والرياضة تشهد تطورا كبيرا في العديد من الجوانب".

ويعد ذلك التعثر الثاني للأهلي في آخر 3 مباريات بعدما خسر من القادسية بنتيجة 3-2 قبل جولتين.

وأًصبح رصيد الأهلي 66 نقطة في المركز الثالث من 28 مباراة بفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.

فيما حقق الفيحاء نقطة أوصلته لـ 34 نقطة في المركز التاسع.

ولأول مرة لا يخسر الفيحاء من الأهلي في الدوري السعودي بعد 4 هزائم متتالية.

وخلال المباراة رفض الحكم احتساب ركلتي جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو رغم وجود لمسة يد على لاعبي الفيحاء داخل الـ 18.

وستتوقف مشاركات الاتحاد والأهلي والهلال المحلية حتى يوم 28 أبريل الجاري بسبب المشاركة الآسيوية في دوري أبطال آسيا النخبة.

وسيلتقي الأهلي في الجولة المقبلة يوم 28 أبريل مع النصر المتصدر.

أهلي جدة الدوري السعودي
