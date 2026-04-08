مدرب أهلي جدة: الحكم قال لنا إن نركز على البطولة الآسيوية بعد التعادل مع الفيحاء

أبدى ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة إحباطه بعد التعادل مع الفيحاء في الجولة 29 من الدوري السعودي.

وتعادل الأهلي بنتيجة 1-1 مع الفيحاء في لقاء شهد مطالبات الأول باحتساب ركلتي جزاء.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "نشعر أن المباراة سُلبت منا، وهذا محبط بالنسبة لنا، أظن أننا سنحتاج وقتا طويلا لتقبل هذه النتيجة".

وأضاف "الحكم قال لنا إن نركز على البطولة الآسيوية، وإذا شاهدتم رد فعل اللاعبين فهذا يشرح كل ما حدث".

وأردف "أرجو عدم فهمي بشكل خاطئ كي لا أعُاقب، والرياضة تشهد تطورا كبيرا في العديد من الجوانب".

ويعد ذلك التعثر الثاني للأهلي في آخر 3 مباريات بعدما خسر من القادسية بنتيجة 3-2 قبل جولتين.

وأًصبح رصيد الأهلي 66 نقطة في المركز الثالث من 28 مباراة بفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.

فيما حقق الفيحاء نقطة أوصلته لـ 34 نقطة في المركز التاسع.

ولأول مرة لا يخسر الفيحاء من الأهلي في الدوري السعودي بعد 4 هزائم متتالية.

وخلال المباراة رفض الحكم احتساب ركلتي جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو رغم وجود لمسة يد على لاعبي الفيحاء داخل الـ 18.

وستتوقف مشاركات الاتحاد والأهلي والهلال المحلية حتى يوم 28 أبريل الجاري بسبب المشاركة الآسيوية في دوري أبطال آسيا النخبة.

وسيلتقي الأهلي في الجولة المقبلة يوم 28 أبريل مع النصر المتصدر.