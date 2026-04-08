سلوت: صلاح بديلا أمام باريس؟ اضطررت لاتخاذ قرار صعب

تحدث أرني سلوت مدرب ليفربول، عن سبب بقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام باريس سان جيرمان.

ويحل ليفربول ضيفا على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات لـ TNT Sports قبل انطلاق المباراة: "أعتقد أن إحدى نقاط القوة الرئيسية لباريس سان جيرمان تكمن في أنهم يلعبون بخطة 4-3-3."

وأكمل "عندما تكون الكرة بحوزتهم أرى معظمهم يركضون في كل مكان، مع هذا التشكيل يمكنني القيام بأمور متعددة، وسترون كيف سنبدأ المباراة عندما تبدأ."

وأضاف "أعتقد أن هذه ربما تكون من المرات الأولى التي اضطررت فيها إلى اتخاذ قرارات صعبة للغاية."

وتابع "لأول مرة هذا الموسم لدي العديد من اللاعبين على مقاعد البدلاء الذين يمكنهم التأثير على المباراة."

واستدرك "الأمر ليس مقتصرا على صلاح فقط، ولكن أيضا إيزاك وروبرتسون وجونز وكييزا ونيوني ونجوموها، هذا أمر طبيعي بالنسبة لنادي مثلنا، ولكن للأسف لم يحدث ذلك كثيرا هذا الموسم."

ويلتقي الفائز من مواجهة ليفربول وباريس، في نصف النهائي، أمام الفائز من بايرن ميونيخ وريال مدريد.

ويجلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام باريس سان جيرمان.