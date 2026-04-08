أهلي جدة يفرط في فرصة الاقتراب من قمة الدوري السعودي بالتعادل مع الفيحاء

فرط الأهلي في فرصة الاقتراب أكثر من المنافسة على لقب الدوري السعودي بالتعادل مع الفيحاء بنتيجة 1-1 في الجولة 29 من المسابقة.

ويعد ذلك التعثر الثاني للأهلي في آخر 3 مباريات بعدما خسر من القادسية بنتيجة 3-2 قبل جولتين.

وأًصبح رصيد الأهلي 66 نقطة في المركز الثالث من 28 مباراة بفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.

فيما حقق الفيحاء نقطة أوصلته لـ 34 نقطة في المركز التاسع.

ولأول مرة لا يخسر الفيحاء من الأهلي في الدوري السعودي بعد 4 هزائم متتالية.

وتقدم الأهلي بهدف من إيفان توني بلمسة حوّل بها تسديدة إنزو ميلو في الدقيقة 36 في الشباك.

ووصل الدولي الإنجليزي للهدف رقم 27 له هذا الموسم معادلا عمر السومة كأكثر من سجل للأهلي في موسم واحد بالدوري السعودي.

وتعادل جيسون راميسيرو في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل الـ 18 بعد تمريرة رائعة من كريس سمولينج.

وتألق حارس الفيحاء في الزود عن مرماه في أكثر من لقطة في الشوط الثاني.

وخلال المباراة رفض الحكم احتساب ركلتي جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو رغم وجود لمسة يد على لاعبي الفيحاء داخل الـ 18.

وستتوقف مشاركات الاتحاد والأهلي والهلال المحلية حتى يوم 28 أبريل الجاري بسبب المشاركة الآسيوية في دوري أبطال آسيا النخبة.

وسيلتقي الأهلي في الجولة المقبلة يوم 28 أبريل مع النصر المتصدر.