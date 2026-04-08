أهلي جدة يفرط في فرصة الاقتراب من قمة الدوري السعودي بالتعادل مع الفيحاء

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 21:18

كتب : FilGoal

فرط الأهلي في فرصة الاقتراب أكثر من المنافسة على لقب الدوري السعودي بالتعادل مع الفيحاء بنتيجة 1-1 في الجولة 29 من المسابقة.

ويعد ذلك التعثر الثاني للأهلي في آخر 3 مباريات بعدما خسر من القادسية بنتيجة 3-2 قبل جولتين.

وأًصبح رصيد الأهلي 66 نقطة في المركز الثالث من 28 مباراة بفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.

أخبار متعلقة:
مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة أمام الفيحاء بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على الفيحاء مدرب أهلي جدة يحسم مصير مدافع البرازيل أمام الفيحاء

فيما حقق الفيحاء نقطة أوصلته لـ 34 نقطة في المركز التاسع.

ولأول مرة لا يخسر الفيحاء من الأهلي في الدوري السعودي بعد 4 هزائم متتالية.

وتقدم الأهلي بهدف من إيفان توني بلمسة حوّل بها تسديدة إنزو ميلو في الدقيقة 36 في الشباك.

ووصل الدولي الإنجليزي للهدف رقم 27 له هذا الموسم معادلا عمر السومة كأكثر من سجل للأهلي في موسم واحد بالدوري السعودي.

وتعادل جيسون راميسيرو في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل الـ 18 بعد تمريرة رائعة من كريس سمولينج.

وتألق حارس الفيحاء في الزود عن مرماه في أكثر من لقطة في الشوط الثاني.

وخلال المباراة رفض الحكم احتساب ركلتي جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو رغم وجود لمسة يد على لاعبي الفيحاء داخل الـ 18.

وستتوقف مشاركات الاتحاد والأهلي والهلال المحلية حتى يوم 28 أبريل الجاري بسبب المشاركة الآسيوية في دوري أبطال آسيا النخبة.

وسيلتقي الأهلي في الجولة المقبلة يوم 28 أبريل مع النصر المتصدر.

نرشح لكم
مدرب أهلي جدة: الحكم قال لنا إن نركز على البطولة الآسيوية بعد التعادل مع الفيحاء مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تكشف قرارها بشأن شكوى الهلال ضد الحمدان مدرب أهلي جدة يحسم مصير مدافع البرازيل أمام الفيحاء الرياضية: بنزيمة قد يلحق بمواجهة الخلود شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة أمام الفيحاء اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل مواجهة نيوم كينجسلي كومان يتعافى قبل مواجهة الأخدود
أخر الأخبار
حارس الزمالك: لا يوجد فوارق فنية بين الأساسي والبديل.. واعتدنا على الضغوط 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأوضاع تزداد صعوبة.. تأييد عقوبة خصم الـ 6 نقاط من ليستر سيتي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب أهلي جدة: الحكم قال لنا إن نركز على البطولة الآسيوية بعد التعادل مع الفيحاء 22 دقيقة | سعودي في الجول
سلوت: صلاح بديلا أمام باريس؟ اضطررت لاتخاذ قرار صعب 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أهلي جدة يفرط في فرصة الاقتراب من قمة الدوري السعودي بالتعادل مع الفيحاء 40 دقيقة | سعودي في الجول
استراحة أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (1)-(0) ليفربول.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - برشلونة (0)-(1) أتلتيكو مدريد.. ساعة | الكرة الأوروبية
بيدري: وجود يامال في الملعب يصنع الفارق لبرشلونة.. ويجب علينا مساعدته ساعة | الكرة الأوروبية
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
