انتهت في أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(0) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان أمام ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد.

نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان 2-0.

ق 77: تبديل لباريس سان جيرمان بنزول لي كانج إن بدلا من ديزيري دوي.. ونزول جاكبو وروبرتسون وإيزاك وجونز و وخروج فيرتز وكيركيز وسوبوسلاي وإيكيتيكي

ق 71: الحكم يقرر إلغاء ضربة الجزاء والبطاقة الصفراء لكوناتي بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 70: ضربة جزاء لصالح باريس سان جيرمان بعد عرقلة كوناتي لـ زائير إيمري داخل منطقة الجزاء

ق 65: جووووول الثاني كفارتسخيليا يسجل الهدف الثاني بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء

ق 53: عثمان ديمبيلي يهدر فرصة خطيرة بعد تمريرة من نونو مينديش ليطيح بها مهاجم باريس أعلى المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس بهدف نظيف

ق 41: هجمة مرتدة لباريس سان جيرمان ليمرر دوي الكرة إلى ديمبيلي الذي سدد ولكن تصدى لها الحارس مامادرشفيلي

ق 37: ماماردشفيلي يتألق ويتصدى لانفراد أمام دوي داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من نونو مينديش.

ق 31: تسديدة قوية من كفارتسخيليا اصطدمت بماك أليستر قبل أن يبعدها الحارس ماماردشفيلي

ق 26: سقوط مينديش للإصابة وتوقف اللعب قبل أن يتم استئنافه

ق 11: جوووول أول لباريس سان جيرمان عن طريق ديزيري دوي بعد تسديدة قوية اصطدمت بقدم جرافينبيرخ لتسقط من أعلى الحارس مامردشفيلي في الشباك.

ق 10: هجمة مرتدة لصالح باريس سان جيرمان عن طريق ديمبيلي الذي مرر الكرة إلى دوي ليسددها ولكن دفاع ليفربول يتدخل.

انطلاق المباراة