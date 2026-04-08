انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (0)-(2) أتلتيكو مدريد.. صدمة في الكامب نو

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 20:46

كتب : FilGoal

يوفر FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو ملعب أتلتيكو مدريد.

ويمكنكم متابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

..............................................................................................................................

ق70: جوووووووووووول ثاني لأتلتيكو مدريد عن طريق سورلوث

ق59: أولمو يهدر هدف محقق

ق52: موسو يتصدى لتسديدة راشفورد

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45: جوووووووووول أول لأتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز

ق44: بطاقة حمراء لكوبارسي

ق33: تصويبة مميزة من جيرارد مارتن تمر بجوار القائم

ق30: راشفورد يهدر هدف جديد وموسو يتصدى

ق18: هدف ملغي لبرشلونة بسبب التسلل

ق10: كانسيلو يسدد وخوان موسو يتصدى

ق5: جوان جارسيا يتصدى لفرصة من خوليان ألفاريز

ق4: موسو يتصدى لفرصة جديدة من راشفورد

ق2: راشفورد يسدد كرة صاروخية يتصدى لها خوان موسو

بداية المباراة

برشلونة أتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526816/انتهت-أبطال-أوروبا-برشلونة-0-2-أتلتيكو-مدريد-صدمة-في-الكامب-نو