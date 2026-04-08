مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (0)-(2) أتلتيكو مدريد.. جوووووووووول ثاني

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 20:46

كتب : FilGoal

برشلونة

يوفر FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو ملعب أتلتيكو مدريد.

ويمكنكم متابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز موندو: من ضمنها المغرب.. برشلونة يتلقى عروضا كبيرة لخوض وديات الإعداد للموسم الجديد سبورت: عرض رافاييل لياو على برشلونة

..............................................................................................................................

ق70: جوووووووووووول ثاني لأتلتيكو مدريد عن طريق سورلوث

ق59: أولمو يهدر هدف محقق

ق52: موسو يتصدى لتسديدة راشفورد

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45: جوووووووووول أول لأتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز

ق44: بطاقة حمراء لكوبارسي

ق33: تصويبة مميزة من جيرارد مارتن تمر بجوار القائم

ق30: راشفورد يهدر هدف جديد وموسو يتصدى

ق18: هدف ملغي لبرشلونة بسبب التسلل

ق10: كانسيلو يسدد وخوان موسو يتصدى

ق5: جوان جارسيا يتصدى لفرصة من خوليان ألفاريز

ق4: موسو يتصدى لفرصة جديدة من راشفورد

ق2: راشفورد يسدد كرة صاروخية يتصدى لها خوان موسو

بداية المباراة

برشلونة أتلتيكو مدريد
نرشح لكم
الأوضاع تزداد صعوبة.. تأييد عقوبة خصم الـ 6 نقاط من ليستر سيتي سلوت: صلاح بديلا أمام باريس؟ اضطررت لاتخاذ قرار صعب مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(0) ليفربول.. إلغاء ضربة الجزاء بيدري: وجود يامال في الملعب يصنع الفارق لبرشلونة.. ويجب علينا مساعدته التشكيل - صلاح بديل مع ليفربول.. والقوة الضاربة تقود هجوم باريس سان جيرمان التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم
أخر الأخبار
"قرارات تحكيمية غير عادلة".. أهلي جدة يطالب بسماع تسجيلات الحكام في مباراته ضد الفيحاء 18 دقيقة | سعودي في الجول
آدم كايد: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلوزداد والتأهل لنهائي الكونفدرالية 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
إيشو: من يصل لنصف نهائي الكونفدرالية هو منافس قوي 29 دقيقة | الدوري المصري
حارس الزمالك: لا يوجد فوارق فنية بين الأساسي والبديل.. واعتدنا على الضغوط 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأوضاع تزداد صعوبة.. تأييد عقوبة خصم الـ 6 نقاط من ليستر سيتي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب أهلي جدة: الحكم قال لنا إن نركز على البطولة الآسيوية بعد التعادل مع الفيحاء ساعة | سعودي في الجول
سلوت: صلاح بديلا أمام باريس؟ اضطررت لاتخاذ قرار صعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
أهلي جدة يفرط في فرصة الاقتراب من قمة الدوري السعودي بالتعادل مع الفيحاء ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526816/استراحة-أبطال-أوروبا-برشلونة-0-1-أتلتيكو-مدريد