التشكيل - صلاح بديل مع ليفربول.. والقوة الضاربة تقود هجوم باريس سان جيرمان

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 19:59

كتب : FilGoal

هوجو إيكتيكي - ليفربول - محمد صلاح

يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول، أمام باريس سان جيرمان.

ويحل ليفربول ضيفا على باريس سان جيرمان، في تمام التاسعة ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يقود الثلاثي ديزيري دوي، وعثمان ديمبيلي، وخفيتشا كفاراتسخيليا هجوم الفريق الباريسي.

أخبار متعلقة:
تقرير: صفقة مدوية قد تتم بين ليفربول وريال مدريد رغم تعافيه.. باركولا خارج قائمة سان جيرمان أمام ليفربول مؤتمر سلوت: ليفربول اعتاد النهوض في اللحظات الصعبة.. وإيزاك جاهز لـ سان جيرمان

ويبدأ ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوش كيركيز

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: فلوريان فيرتز - جيرمي فريمبونج - هوجو إيكيتيكي

وعلى مقاعد البدلاء: فريدي وودمان - كورنيل ميسكيور - ألكسندر إيزاك - محمد صلاح - فيديريكو كييزا - كورتيس جونز - كودي جاكبو - أندرو روبرتسون - تري نيوني - ريو نجوموها

أما باريس سان جيرمان، فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش

الوسط: زائير إيمري - فيتينا - جواو نيفيز

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - خفيتشا كفاراتسخيليا

وعلى مقاعد البدلاء: لوكاس شوفالييه - ريناتو مارين - لوكاس بيرالدو - إيليا زابارني - جونكالو راموس - كانج لي ان - لوكاس هيرنانديز - سيني مايولو - درو فرنانديز - إبراهيم مباي

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد.

نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان أمام ليفربول.. بعد قليل مباشر أبطال أوروبا - برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بيدري: وجود يامال في الملعب يصنع الفارق لبرشلونة.. ويجب علينا مساعدته التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز موندو ديبورتيفو: إصابة فيرمين لوبيز في رأسه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد قائمة برشلونة - أراوخو يتواجد أمام أتلتيكو مدريد.. وغياب بيرنال أرنولد: لم نكن محظوظين ضد بايرن.. وأي شيء يمكن أن يحدث في الإياب
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان أمام ليفربول.. بعد قليل 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - برشلونة أمام أتلتيكو مدريد 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيدري: وجود يامال في الملعب يصنع الفارق لبرشلونة.. ويجب علينا مساعدته 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - صلاح بديل مع ليفربول.. والقوة الضاربة تقود هجوم باريس سان جيرمان 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز ساعة | الكرة الأوروبية
وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط ساعة | الدوري المصري
حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين 2 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين 4 مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف لـ في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده
