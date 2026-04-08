التشكيل - صلاح بديل مع ليفربول.. والقوة الضاربة تقود هجوم باريس سان جيرمان

يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول، أمام باريس سان جيرمان.

ويحل ليفربول ضيفا على باريس سان جيرمان، في تمام التاسعة ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يقود الثلاثي ديزيري دوي، وعثمان ديمبيلي، وخفيتشا كفاراتسخيليا هجوم الفريق الباريسي.

ويبدأ ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوش كيركيز

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: فلوريان فيرتز - جيرمي فريمبونج - هوجو إيكيتيكي

وعلى مقاعد البدلاء: فريدي وودمان - كورنيل ميسكيور - ألكسندر إيزاك - محمد صلاح - فيديريكو كييزا - كورتيس جونز - كودي جاكبو - أندرو روبرتسون - تري نيوني - ريو نجوموها

أما باريس سان جيرمان، فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش

الوسط: زائير إيمري - فيتينا - جواو نيفيز

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - خفيتشا كفاراتسخيليا

وعلى مقاعد البدلاء: لوكاس شوفالييه - ريناتو مارين - لوكاس بيرالدو - إيليا زابارني - جونكالو راموس - كانج لي ان - لوكاس هيرنانديز - سيني مايولو - درو فرنانديز - إبراهيم مباي

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد.