التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد

يقود روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة تشكيل الفريق أمام أتلتيكو مدريد.

ويستضيف برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

ويعود خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة الدوري بين الفريقين والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

الدفاع: جواو كانسيلو - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - جول كوندي.

الوسط: داني أولمو - إريك جارسيا - بيدري.

الهجوم: ماركوس راشفورد - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان موسو.

الدفاع: نهاويل مولينا – ديفيد هانكو – لو نورموند – ماتيو روجيري.

الوسط: كوكي – جوليانو سيميوني – أنطوان جريزمان - ماركوس ليورينتي.

الهجوم: أديمولا لوكمان – جوليان ألفاريز.

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميترو بوليتانو.

ويلعب المتأهل من هذه المباراة أمام المتأهل من أرسنال وسبورتنج لشبونة البرتغالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.