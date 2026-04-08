التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 19:57

كتب : FilGoal

برشلونة

يقود روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة تشكيل الفريق أمام أتلتيكو مدريد.

ويستضيف برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

ويعود خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة الدوري بين الفريقين والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

أخبار متعلقة:
رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز موندو: من ضمنها المغرب.. برشلونة يتلقى عروضا كبيرة لخوض وديات الإعداد للموسم الجديد سبورت: عرض رافاييل لياو على برشلونة قائمة برشلونة - أراوخو يتواجد أمام أتلتيكو مدريد.. وغياب بيرنال

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

الدفاع: جواو كانسيلو - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - جول كوندي.

الوسط: داني أولمو - إريك جارسيا - بيدري.

الهجوم: ماركوس راشفورد - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان موسو.

الدفاع: نهاويل مولينا – ديفيد هانكو – لو نورموند – ماتيو روجيري.

الوسط: كوكي – جوليانو سيميوني – أنطوان جريزمان - ماركوس ليورينتي.

الهجوم: أديمولا لوكمان – جوليان ألفاريز.

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميترو بوليتانو.

ويلعب المتأهل من هذه المباراة أمام المتأهل من أرسنال وسبورتنج لشبونة البرتغالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (0)-(0) أتلتيكو مدريد.. بداية المباراة بيدري: وجود يامال في الملعب يصنع الفارق لبرشلونة.. ويجب علينا مساعدته التشكيل - صلاح بديل مع ليفربول.. والقوة الضاربة تقود هجوم باريس سان جيرمان رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم "أزمة بدأت أمام مانشستر سيتي".. ماركا تكشف سبب استبعاد أسينسيو من مباريات ريال مدريد موندو ديبورتيفو: إصابة فيرمين لوبيز في رأسه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (0)-(0) أتلتيكو مدريد.. بداية المباراة 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيدري: وجود يامال في الملعب يصنع الفارق لبرشلونة.. ويجب علينا مساعدته 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - صلاح بديل مع ليفربول.. والقوة الضاربة تقود هجوم باريس سان جيرمان 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز ساعة | الكرة الأوروبية
وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط ساعة | الدوري المصري
حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين 2 ساعة | منتخب مصر
