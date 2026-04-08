وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط

حقق وادي دجلة فوزه الأول في مجموعة الهبوط، على حساب منافسه فاركو.

وفاز دجلة بهدفين نظيفين أمام فاركو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط لدوري الموسم الحالي.

سجل هدفي وادي دجلة هشام محمد في الدقيقة العاشرة، فيما سجل سيف تقا الهدف الثاني في الدقيقة 22.

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الهبوط.

— ON Sport (@ONTimeSports) April 8, 2026

وتعادل وادي دجلة أمام الجونة، ومودرن سبورت سلبيا في الجولتين الأولى والثانية.

ويعد ذلك الفوز الثالث في مجموعة الهبوط، بعد فوزين حققهما البنك الأهلي أمام حرس الحدود 4-2، وزد أمام طلائع الجيش بهدف نظيف.

وانتهت كافة مبارياتي الجولتين الأولى والثانية بالتعادل باستثناء مباراة واحدة في كل جولة.

ويقام دوري الموسم الحالي بمشاركة 21 فريقا، يلعبون دوري من دور واحد، قبل أن يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين.

يتنافس أول 7 فرق على التتويج بالدوري والمراكز المؤهلة إفريقيا.

فيما يتنافس 13 فريقا على صراع البقاء في الدوري.

وتهبط 4 فرق هذا الموسم إلى دوري المحترفين، فيما تصعد 3 فرق للدوري الممتاز، ليقام دوري الموسم المقبل من 20 فريقا.