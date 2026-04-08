وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 19:12

كتب : FilGoal

وادي دجلة أمام فاركو

حقق وادي دجلة فوزه الأول في مجموعة الهبوط، على حساب منافسه فاركو.

وفاز دجلة بهدفين نظيفين أمام فاركو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط لدوري الموسم الحالي.

سجل هدفي وادي دجلة هشام محمد في الدقيقة العاشرة، فيما سجل سيف تقا الهدف الثاني في الدقيقة 22.

كأس عاصمة مصر - طلائع الجيش ينتصر ووادي دجلة يتأهل إلى نصف النهائي في ظهوره الأول نتيجة مكررة بعد أسبوعين.. الجونة يتعادل مع وادي دجلة سلبيا "الخطوة الأهم وزيارة ليفربول وسيتي".. مدرب وادي دجلة يكشف سبب تواجده في إنجلترا

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الهبوط.

وتعادل وادي دجلة أمام الجونة، ومودرن سبورت سلبيا في الجولتين الأولى والثانية.

ويعد ذلك الفوز الثالث في مجموعة الهبوط، بعد فوزين حققهما البنك الأهلي أمام حرس الحدود 4-2، وزد أمام طلائع الجيش بهدف نظيف.

وانتهت كافة مبارياتي الجولتين الأولى والثانية بالتعادل باستثناء مباراة واحدة في كل جولة.

ويقام دوري الموسم الحالي بمشاركة 21 فريقا، يلعبون دوري من دور واحد، قبل أن يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين.

يتنافس أول 7 فرق على التتويج بالدوري والمراكز المؤهلة إفريقيا.

فيما يتنافس 13 فريقا على صراع البقاء في الدوري.

وتهبط 4 فرق هذا الموسم إلى دوري المحترفين، فيما تصعد 3 فرق للدوري الممتاز، ليقام دوري الموسم المقبل من 20 فريقا.

سودان لـ في الجول: أتفقنا على تجديد تعاقد عبد العزيز لموسم آخر رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره في مواجهة كهرباء الإسماعيلية التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية صراع اللقب – مباريات الزمالك المتبقية في الدوري صراع اللقب - مباريات الأهلي المتبقية في الدوري لم ينجح في إكمال العودة سوى مرة.. رقم سلبي لـ الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (0)-(0) أتلتيكو مدريد.. بداية المباراة 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيدري: وجود يامال في الملعب يصنع الفارق لبرشلونة.. ويجب علينا مساعدته 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - صلاح بديل مع ليفربول.. والقوة الضاربة تقود هجوم باريس سان جيرمان 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز ساعة | الكرة الأوروبية
وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط ساعة | الدوري المصري
حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين 2 ساعة | منتخب مصر
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين 4 مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف لـ في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده
/articles/526812/وادي-دجلة-يفتتح-الجولة-الثالثة-بهدفين-في-شباك-فاركو-ويتصدر-مجموعة-الهبوط