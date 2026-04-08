حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 18:43

كتب : FilGoal

حسين عبد اللطيف

يرى حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أن مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية صعبة.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا للناشئين عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة المغرب وتونس وإثيوبيا.

وقال عبد اللطيف في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة: "مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية ليست سهلة كما يظن البعض."

وأضاف "المجموعة تضم المغرب المستضيف وحامل لقب النسخة الأخيرة، ومنتخب تونس وكذلك منتخب إثيوبيا."

وكشف مدرب منتخب الناشئين "الهدف الأساسي للمنتخب في هذه البطولة هو الوصول إلى نهائيات كأس العالم في نهاية العام في قطر، والوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم الأفريقية."

وأتم "تصفيات شمال إفريقيا كانت احتكاكًا قويًا، خاصة أن المنتخب خاض مواجهات قوية أمام منتخبات المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا."

وحسم المنتخب المصري مواليد 2009 تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال المركز الثالث في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم.

وخلال تصفيات شمال إفريقيا حقق المنتخب المصري الفوز أمام تونس بهدف نظيف، فيما تلقى خسارة أمام المغرب 2-1.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة 2026 خلال الفترة من 25 أبريل إلى 15 مايو بمشاركة 16 منتخبًا.

وتتأهل 10 منتخبات من المشاركين في كأس الأمم إلى كأس العالم في قطر مباشرة.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب - تونس - مصر - إثيوبيا

المجموعة الثانية: كوت ديفوار - الكاميرون - أوغندا - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثالثة: مالي - أنجولا - تنزانيا - موزمبيق

المجموعة الرابعة: السنغال - جنوب إفريقيا - الجزائر - غانا

