سودان لـ في الجول: أتفقنا على تجديد تعاقد عبد العزيز لموسم آخر

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 18:42

كتب : هاني العوضي

الأهلي - سموحة - أحمد عبد العزيز

أعلن محمد سودان عضو مجلس إدارة سموحة التوصل لاتفاق لتمديد تعاقد أحمد عبد العزيز في منصب المدير الفني.

وقال سودان لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق لتجديد تعاقد أحمد عبد العزيز في منصب المدير الفني لموسم جديد".

وتولى عبد العزيز تدريب الفريق بشكل مؤقت في نهاية الموسم الماضي ثم أصبح مدربا للفريق بشكل دائم في الصيف الماضي.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة بخطأ فادح وكعب كهربا.. إنبي يفوز على سموحة ويحقق الانتصار الرابع تواليا سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم سموحة ينضم لمرحلة المنافسة على لقب الدوري بثلاثية ضد مودرن سبورت

وخلال 35 مباراة فاز سموحة في 11 وتعادل في 14 وخسر 9 في جميع المسابقات تحت قيادة عبد العزيز.

ويعد سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.

ويحتل سموحة المركز السابع بعد نهاية الجولة الأولى من مرحلة اللقب من الدوري المصري برصيد 31 نقطة.

وسبق لصاحب الـ 47 عاما التواجد بالجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش كمدرب مساعد، كما سبق له قيادة طلائع الجيش في 3 مباريات كمدرب مؤقت.

سموحة أحمد عبد العزيز
نرشح لكم
وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره في مواجهة كهرباء الإسماعيلية التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية صراع اللقب – مباريات الزمالك المتبقية في الدوري صراع اللقب - مباريات الأهلي المتبقية في الدوري لم ينجح في إكمال العودة سوى مرة.. رقم سلبي لـ الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا
أخر الأخبار
وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط 9 دقيقة | الدوري المصري
حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين 38 دقيقة | منتخب مصر
رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا 56 دقيقة | الدوري المصري
نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
"أزمة بدأت أمام مانشستر سيتي".. ماركا تكشف سبب استبعاد أسينسيو من مباريات ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
زد يعلن انتفال عمر ياسر لـ ديبورتيفو ألافيس الإسباني ساعة | ميركاتو
كرة نسائية – دستة أهداف.. الأهلي يهزم بيراميدز 12-صفر 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين 4 مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف لـ في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده
/articles/526810/سودان-لـ-في-الجول-أتفقنا-على-تجديد-تعاقد-عبد-العزيز-لموسم-آخر