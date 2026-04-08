سودان لـ في الجول: أتفقنا على تجديد تعاقد عبد العزيز لموسم آخر

وقال سودان لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق لتجديد تعاقد أحمد عبد العزيز في منصب المدير الفني لموسم جديد".

وتولى عبد العزيز تدريب الفريق بشكل مؤقت في نهاية الموسم الماضي ثم أصبح مدربا للفريق بشكل دائم في الصيف الماضي.

وخلال 35 مباراة فاز سموحة في 11 وتعادل في 14 وخسر 9 في جميع المسابقات تحت قيادة عبد العزيز.

ويعد سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.

ويحتل سموحة المركز السابع بعد نهاية الجولة الأولى من مرحلة اللقب من الدوري المصري برصيد 31 نقطة.

وسبق لصاحب الـ 47 عاما التواجد بالجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش كمدرب مساعد، كما سبق له قيادة طلائع الجيش في 3 مباريات كمدرب مؤقت.