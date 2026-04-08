رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 19:22

كتب : FilGoal

إنريكي سيريزو - أتليتكو

هاجم إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد تقنية الفيديو بعدما ألغت قرار طرد جيرارد مارتن لاعب برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وتعرض جيرارد مارتن مدافع برشلونة لبطاقة حمراء مباشرة مع بداية الشوط الثاني بعد تدخل قوي على تياجو ألمادا لاعب أتلتيكو مدريد، وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو واكتفى فقط ببطاقة صفراء.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

قائمة برشلونة - أراوخو يتواجد أمام أتلتيكو مدريد.. وغياب بيرنال موندو ديبورتيفو: إصابة فيرمين لوبيز في رأسه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد سبورت: أتلتيكو مدريد يرفض مقترح برشلونة بمبادلة لاعب لضم ألفاريز تقرير: برشلونة يستعيد دي يونج قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

وقال إنريكي سيريزو في تصريحات لوسائل الإعلام نقلتها موندو ديبورتيفو: "أرى أنه من الجيد أن يقولوا إن تقنية الفيديو أخطأت، لكن من يعوضنا نحن عن هذا الخطأ؟"

وعن رحيل أنطوان جريزمان جناح الفريق، قال: "سأقوم بتوديعه عندما تنتهي مرحلته مع أتلتيكو مدريد".

وتحدث عن مستقبل خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد وقال: "هل يمكنك أن تضمن أنك لن تموت قبل نهاية العام؟"

وواصل "إذا كان اللاعب لديه عقد مع فريقه ولسنوات طويلة، فقل لي ماذا يمكن أن يحدث".

وأتم "سأقولها في ثلاث كلمات، خوليان لديه عقد مع أتلتيكو مدريد".

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة مساء اليوم الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وستقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان أمام ليفربول.. بعد قليل مباشر أبطال أوروبا - برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بيدري: وجود يامال في الملعب يصنع الفارق لبرشلونة.. ويجب علينا مساعدته التشكيل - صلاح بديل مع ليفربول.. والقوة الضاربة تقود هجوم باريس سان جيرمان التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم "أزمة بدأت أمام مانشستر سيتي".. ماركا تكشف سبب استبعاد أسينسيو من مباريات ريال مدريد موندو ديبورتيفو: إصابة فيرمين لوبيز في رأسه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان أمام ليفربول.. بعد قليل 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - برشلونة أمام أتلتيكو مدريد 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيدري: وجود يامال في الملعب يصنع الفارق لبرشلونة.. ويجب علينا مساعدته 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - صلاح بديل مع ليفربول.. والقوة الضاربة تقود هجوم باريس سان جيرمان 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز ساعة | الكرة الأوروبية
وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط ساعة | الدوري المصري
حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين 2 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين 4 مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف لـ في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده
