رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز

هاجم إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد تقنية الفيديو بعدما ألغت قرار طرد جيرارد مارتن لاعب برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وتعرض جيرارد مارتن مدافع برشلونة لبطاقة حمراء مباشرة مع بداية الشوط الثاني بعد تدخل قوي على تياجو ألمادا لاعب أتلتيكو مدريد، وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو واكتفى فقط ببطاقة صفراء.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

وقال إنريكي سيريزو في تصريحات لوسائل الإعلام نقلتها موندو ديبورتيفو: "أرى أنه من الجيد أن يقولوا إن تقنية الفيديو أخطأت، لكن من يعوضنا نحن عن هذا الخطأ؟"

وعن رحيل أنطوان جريزمان جناح الفريق، قال: "سأقوم بتوديعه عندما تنتهي مرحلته مع أتلتيكو مدريد".

وتحدث عن مستقبل خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد وقال: "هل يمكنك أن تضمن أنك لن تموت قبل نهاية العام؟"

وواصل "إذا كان اللاعب لديه عقد مع فريقه ولسنوات طويلة، فقل لي ماذا يمكن أن يحدث".

وأتم "سأقولها في ثلاث كلمات، خوليان لديه عقد مع أتلتيكو مدريد".

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة مساء اليوم الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وستقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو.