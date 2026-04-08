نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم

كشف مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ عن إمكانية تجديد عقده موسم آخر بعد نهاية هذا الموسم.

وينتهي عقد مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الصيف المقبل.

وقال نوير في تصريحات لوسائل الإعلام: "كل شيء ممكن، سنرى الوضع في الأيام المقبلة، وأتخذ قراري مع نهاية الموسم الحالي".

وعن الإصابة التي عانى منها، قال: "كانت لها أسباب مختلفة، لأنني عانيت من بعض المشاكل في المعدة والأمعاء، وكان جسمي في حالة ضعف نسبي، لهذا السبب ظهرت هذه المشاكل البسيطة، الأمر كان أشبه بنزلة برد في عضلة الساق".

وشارك مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في 31 مباراة، وتلقى 30 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 10 مباريات.

وقاد نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ فريقه البافاري للفوز أمام ريال مدريد 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، بعدما تصدى لـ 9 تسديدات من إجمالي 10.

سجل لويس دياز جناح بايرن ميونيخ الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 74 نجح كيليان مبابي في تقليص الفارق مسجلا هدف ريال مدريد الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ 2-1.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور نصف النهائي أمام الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد لأول مرة منذ 25 عاما.

كما فاز بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد لأول مرة منذ إبريل 2012.