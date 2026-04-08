نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 18:00

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

كشف مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ عن إمكانية تجديد عقده موسم آخر بعد نهاية هذا الموسم.

وينتهي عقد مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الصيف المقبل.

وقال نوير في تصريحات لوسائل الإعلام: "كل شيء ممكن، سنرى الوضع في الأيام المقبلة، وأتخذ قراري مع نهاية الموسم الحالي".

نوير: مباراة الإياب ستكون صعبة.. وهذا سر أدائي بعد الـ 40 تعادل مع ميسي.. نوير يحقق رقما قياسيا ويفوز بجائزة رجل المباراة أمام ريال مدريد بيلد: بايرن يختار بديل نوير بيلد: نوير جاهز لمباراتي فرايبورج وريال مدريد

وعن الإصابة التي عانى منها، قال: "كانت لها أسباب مختلفة، لأنني عانيت من بعض المشاكل في المعدة والأمعاء، وكان جسمي في حالة ضعف نسبي، لهذا السبب ظهرت هذه المشاكل البسيطة، الأمر كان أشبه بنزلة برد في عضلة الساق".

وشارك مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في 31 مباراة، وتلقى 30 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 10 مباريات.

وقاد نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ فريقه البافاري للفوز أمام ريال مدريد 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، بعدما تصدى لـ 9 تسديدات من إجمالي 10.

سجل لويس دياز جناح بايرن ميونيخ الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 74 نجح كيليان مبابي في تقليص الفارق مسجلا هدف ريال مدريد الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ 2-1.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور نصف النهائي أمام الفائز من باريس سان جيرمان وليفربول.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد لأول مرة منذ 25 عاما.

كما فاز بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد لأول مرة منذ إبريل 2012.

نرشح لكم
"أزمة بدأت أمام مانشستر سيتي".. ماركا تكشف سبب استبعاد أسينسيو من مباريات ريال مدريد موندو ديبورتيفو: إصابة فيرمين لوبيز في رأسه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد تقرير: صفقة مدوية قد تتم بين ليفربول وريال مدريد "رجل ميت يمشي".. تقرير يكشف تفكير تشيلسي في إقاله روسينيور بنهاية الموسم سبورت: عرض رافاييل لياو على برشلونة نجم أرسنال الشاب يحطم رقم لامين يامال في دوري أبطال أوروبا تقرير: توتنام يراقب وضع ترافورد مع مانشستر سيتي أندية إنجلترا تضمن حجز مقعد إضافي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل
أخر الأخبار
حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين 24 دقيقة | منتخب مصر
سودان لـ في الجول: أتفقنا على تجديد تعاقد عبد العزيز لموسم آخر 26 دقيقة | الدوري المصري
رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا 42 دقيقة | الدوري المصري
نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
"أزمة بدأت أمام مانشستر سيتي".. ماركا تكشف سبب استبعاد أسينسيو من مباريات ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
زد يعلن انتفال عمر ياسر لـ ديبورتيفو ألافيس الإسباني ساعة | ميركاتو
كرة نسائية – دستة أهداف.. الأهلي يهزم بيراميدز 12-صفر 2 ساعة | رياضة نسائية
العين الإماراتي يجدد عقد مدربه 2 ساعة | الوطن العربي
