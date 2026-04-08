زد يعلن انتفال عمر ياسر لـ ديبورتيفو ألافيس الإسباني

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 17:26

كتب : محمود حمدي

عمر ياسر

أعلن نادي زد انتقل لاعبه الشاب عمر ياسر لصفوف ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

ويبلغ عمر ياسر من العمر 20 عاما ويجيد اللعب في مراكز الهجوم.

أخبار متعلقة:
التعادل 12 من 14.. لا فائز من زد والمقاولون الثالث على التوالي.. بيراميدز يضرب إنبي برباعية ويواجه زد في نهائي مكرر لكأس مصر خبر في الجول - الأهلي وبيراميدز يطلبان ضم ماجاسا من زد كأس عاصمة مصر - زد يحسم آخر بطاقات نصف النهائي رغم التعادل أمام المقاولون

وبدأ عمر ياسر مسيرته مع أكاديمية نادي الزمالك في 2020.

وانتقل ياسر إلى زد موسم 2021-2022، قبل إعلان انتقاله إلى ديبورتيفو ألافيس.

وسجل عمر ياسر 22 هدفا قاد بهم فريق زد للتتويج بلقب الدوري مواليد 2005.

كما سجل 14 هدفا في مسابقة مواليد 2006 التي توج بها زد أيضا.

تقرير: صفقة مدوية قد تتم بين ليفربول وريال مدريد عكاظ: اتحاد جدة في طريقه للتعاقد مع مهاجم دورتموند تقرير: توتنام يراقب وضع ترافورد مع مانشستر سيتي تقرير قطري: بنشرقي على رأس أولويات الغرافة في الموسم المقبل مدير التعاقدات في راسينج: النادي ملتزم بضم بلال عطية حتى في حالة إصابته تقرير: ليفربول يقترب من التوصل لتجديد تعاقد كوناتي تقرير: دي زيربي يستهدف صفقة مميزة من الدوري الإيطالي لتدعيم توتنام تقرير: يوفنتوس يقدم عرضا لضم برناردو سيلفا
التشكيل - صلاح بديل مع ليفربول.. والقوة الضاربة تقود هجوم باريس سان جيرمان 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط 57 دقيقة | الدوري المصري
حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين ساعة | منتخب مصر
سودان لـ في الجول: أتفقنا على تجديد تعاقد عبد العزيز لموسم آخر ساعة | الدوري المصري
رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا ساعة | الدوري المصري
نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين 4 مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف لـ في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده
