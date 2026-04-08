زد يعلن انتفال عمر ياسر لـ ديبورتيفو ألافيس الإسباني
الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 17:26
كتب : محمود حمدي
أعلن نادي زد انتقل لاعبه الشاب عمر ياسر لصفوف ديبورتيفو ألافيس الإسباني.
ويبلغ عمر ياسر من العمر 20 عاما ويجيد اللعب في مراكز الهجوم.
وكشف زد عن انتقال عمر ياسر بشكل رسمي إلى ديبورتيفو ألافيس.
وبدأ عمر ياسر مسيرته مع أكاديمية نادي الزمالك في 2020.
وانتقل ياسر إلى زد موسم 2021-2022، قبل إعلان انتقاله إلى ديبورتيفو ألافيس.
وسجل عمر ياسر 22 هدفا قاد بهم فريق زد للتتويج بلقب الدوري مواليد 2005.
كما سجل 14 هدفا في مسابقة مواليد 2006 التي توج بها زد أيضا.
