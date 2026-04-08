"أزمة بدأت أمام مانشستر سيتي".. ماركا تكشف سبب استبعاد أسينسيو من مباريات ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن كواليس استبعاد راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد من المشاركة مع فريقه خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت ماركا أن أن سبب استبعاده يعود لخلافه مع ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد.

ووفقا للتقرير بدأت المشكلة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، حين جلس على دكة البدلاء وهو ما لم يتقبله اللاعب، خاصة بعد مشاركته أساسيا أمام سيلتا فيجو رغم معاناته من كدمة في الرقبة.

وتصاعدت الأزمة في 14 مارس قبل مواجهة التشي بالدوري الإسباني، بعدما أبلغ أسينسيو مدربه صباح يوم المباراة بشعوره بانزعاج عضلي خفيف وعدم جاهزيته للعب، ما أثار استياء الجهاز الفني، وأجبر أنطونيو روديجير مدافع ريال مدريد على الدخول أساسيا بدلا منه، رغم أنه لم يكن جاهزا للمشاركة.

وأشار التقرير إلى أن استمرار غياب أسينسيو جاء بسبب عدم اعتذاره لزملائه عن تصرفه، قبل أن ينهي الأزمة لاحقا بتقديم اعتذار عقب فترة التوقف الدولي، وعلى إثر ذلك، عاد المدافع لقائمة الفريق في مواجهة ريال مايوركا، لكنه اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وتكرر الأمر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، التي خسرها ريال مدريد على ملعبه بنتيجة 2-1 مساء أمس الثلاثاء.

وشارك أسينسيو مع ريال مدريد الموسم الحالي في 30 مباراة مسجلا هدفين وصنع آخر.

ووصلت إجمالي مشاركاته مع ريال مدريد لـ76 مباراة مسجلا هدفين وصنع 3 آخرين.