كرة نسائية – دستة أهداف.. الأهلي يهزم بيراميدز 12-صفر

فاز فريق الأهلي للكرة النسائية على بيراميدز بنتيجة ثقيلة في الدوري المصري بعدما تغلب عليه 12-0.

وأقيمت المباراة بين الفريقين ضمن الجولة 27 للدوري المصري.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي 7-0.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق المهاجمة الفلسطينية نور يوسف التي نجحت في تسجيل 5 أهداف.

أما باقي الأهداف سجلتها كل من، هنا عثمان - إيمان حسن - أشرقت عادل - نادين غازي - ميا داردن - بريندا إيبكا - نادين محمد.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 74 بالتساوي مع مسار المتصدر والذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد بالم هليز.