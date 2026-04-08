كرة نسائية – دستة أهداف.. الأهلي يهزم بيراميدز 12-صفر
الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 17:02
كتب : FilGoal
فاز فريق الأهلي للكرة النسائية على بيراميدز بنتيجة ثقيلة في الدوري المصري بعدما تغلب عليه 12-0.
وأقيمت المباراة بين الفريقين ضمن الجولة 27 للدوري المصري.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي 7-0.
وجاءت أهداف الأهلي عن طريق المهاجمة الفلسطينية نور يوسف التي نجحت في تسجيل 5 أهداف.
أما باقي الأهداف سجلتها كل من، هنا عثمان - إيمان حسن - أشرقت عادل - نادين غازي - ميا داردن - بريندا إيبكا - نادين محمد.
ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 74 بالتساوي مع مسار المتصدر والذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد بالم هليز.
