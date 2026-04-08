العين الإماراتي يجدد عقد مدربه

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 16:31

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين

أعلن نادي العين الإماراتي يوم الأربعاء تجديد عقد مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش.

ومدد العين عقد مدربه لمدة موسمين إضافيين، حتى نهاية موسم 2027-2028.

وأوضح النادي أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية النادي لتعزيز الاستقرار الفني، وفق رؤية واضحة تهدف إلى رفع تنافسية الفريق وتحقيق تطلعاته في مختلف الاستحقاقات.

الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره في مواجهة كهرباء الإسماعيلية التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي عكاظ: اتحاد جدة في طريقه للتعاقد مع مهاجم دورتموند هشام نصر: درسنا بلوزداد جيدا.. وأتمنى التنافس داخل الملعب فقط

وقال إيفيتش في تصريحات للصحفيين: "تجديد العقد لمدة عامين يعني لي الكثير، ويعكس ثقة الإدارة في قيادتي الفنية واستمرارية العمل الكبير في نادي العين".

وأضاف "نادي العين يمتلك أكاديمية مميزة ومجموعة كبيرة من المواهب، وندرك تطلعات الإدارة وتسعى دائماً للمنافسة على جميع البطولات".

وينافس العين على لقب الدوري الإماراتي هذا الموسم، ويصطدم بمنافسه شباب الأهلي في قمة البطولة يوم الجمعة.

وأوضح "المنافسة على لقب الدوري منحصرة حاليا بين العين وشباب الأهلي والمباراة لن تكون سهلة على الطرفين، لكن هدفنا تحقيق الفوز".

وأتم "مباراة شباب الأهلي مهمة في سباق اللقب، لكن تبقى أمامنا 4 مباريات أخرى ستعمل على الفوز بها جميعا".

العين يحتل الصدارة برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي.

جراحة ناجحة لنجم الهلال السوداني في القاهرة تقرير تونسي: المساكني قرر الاعتزال متأثرا بوفاة والده بسبب إشراك لاعب موقوف.. اعتبار الوكرة خاسرا أمام قطر فرانكفورت يعلن رحيل لاعبه السوري بتواجد ثنائي التحليل المصري.. الاتحاد يتأهل في كأس ليبيا الهلال السوداني يعلن حصوله على رد نهضة بركان على شكواه منتخب العراق يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم منافس الزمالك – بلوزداد يسحق مستغانم بسباعية في الدوري الجزائري
زد يعلن انتفال عمر ياسر لـ ديبورتيفو ألافيس الإسباني 11 دقيقة | ميركاتو
كرة نسائية – دستة أهداف.. الأهلي يهزم بيراميدز 12-صفر 36 دقيقة | رياضة نسائية
موندو ديبورتيفو: إصابة فيرمين لوبيز في رأسه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره في مواجهة كهرباء الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي ساعة | الدوري المصري
موندو: من ضمنها المغرب.. برشلونة يتلقى عروضا كبيرة لخوض وديات الإعداد للموسم الجديد ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: صفقة مدوية قد تتم بين ليفربول وريال مدريد ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
