العين الإماراتي يجدد عقد مدربه

أعلن نادي العين الإماراتي يوم الأربعاء تجديد عقد مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش.

ومدد العين عقد مدربه لمدة موسمين إضافيين، حتى نهاية موسم 2027-2028.

وأوضح النادي أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية النادي لتعزيز الاستقرار الفني، وفق رؤية واضحة تهدف إلى رفع تنافسية الفريق وتحقيق تطلعاته في مختلف الاستحقاقات.

وقال إيفيتش في تصريحات للصحفيين: "تجديد العقد لمدة عامين يعني لي الكثير، ويعكس ثقة الإدارة في قيادتي الفنية واستمرارية العمل الكبير في نادي العين".

وأضاف "نادي العين يمتلك أكاديمية مميزة ومجموعة كبيرة من المواهب، وندرك تطلعات الإدارة وتسعى دائماً للمنافسة على جميع البطولات".

وينافس العين على لقب الدوري الإماراتي هذا الموسم، ويصطدم بمنافسه شباب الأهلي في قمة البطولة يوم الجمعة.

وأوضح "المنافسة على لقب الدوري منحصرة حاليا بين العين وشباب الأهلي والمباراة لن تكون سهلة على الطرفين، لكن هدفنا تحقيق الفوز".

وأتم "مباراة شباب الأهلي مهمة في سباق اللقب، لكن تبقى أمامنا 4 مباريات أخرى ستعمل على الفوز بها جميعا".

العين يحتل الصدارة برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي.