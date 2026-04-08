موندو ديبورتيفو: إصابة فيرمين لوبيز في رأسه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

تعرض فيرمين لوبيز لاعب برشلونة لإصابة خفيفة في الرأس خلال مران الإحماء صباح اليوم الأربعاء، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن لاعب الوسط الشاب تعرض لجرح بسيط في الرأس أثناء تدريبات التنشيط، ما جعله يصل بشكل منفصل عن بقية زملائه إلى فندق إقامة الفريق.

ورغم القلق الذي أثارته الواقعة، فإن الإصابة لا تمثل أي عائق لمشاركة اللاعب، حيث سيكون متاحًا للمدرب هانز فليك في مباراة الليلة.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد فاز منذ أيام على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة خلال الموسم الحالي.