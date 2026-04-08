الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامة تنظيم رحلة وتوفير حافلات لنقل جماهير النادي لدعم ومساندة فريقها أمام كهرباء الإسماعيلية.

ويلعب الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الأسبوع الثالث من المرحلة النهائية لبطولة الدوري "مجموعة الهبوط".

وأوضح الاتحاد أنه سيوفر الحافلات لحاملي بطاقة المشجع "Fan ID" و تذكرة المباراة.

وذكر أن الحافلات المجانية ستتواجد يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد السكندرى بالشاطبى من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الحادية عشر.

وتقام مباراة الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية يوم الخميس، الساعة الخامسة مساء بإستاد هيئة قناة السويس.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن في مجموعة تحديد الهبوط البالغة 14 فريق، برصيد 22 نقطة.

فيما يتواجد كهرباء الإسماعيلية في المركز 11 برصيد 18 نقطة.