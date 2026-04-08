موندو: من ضمنها المغرب.. برشلونة يتلقى عروضا كبيرة لخوض وديات الإعداد للموسم الجديد

يواصل نادي برشلونة تعزيز حضوره العالمي، في ظل تزايد العروض التي يتلقاها لخوض مباريات ودية حول العالم بمقابل مالي كبير.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن تلقي برشلونة عرضًا لخوض مباراة ودية في كوريا الجنوبية مقابل ما بين 9 إلى 10 ملايين يورو، إلا أن الرحلة الطويلة من أجل مباراة واحدة تمثل تحديًا، خاصة أن الفريق يخطط لإقامة معسكره الصيفي في مركز سانت جورج بارك بإنجلترا بدلًا من جولة آسيوية.

وأشار الصحيفة إلى أن برشلونة يمتلك أيضا عرضًا قويًا من بيرو يمكن تفعيله في أي وقت، بعائد يتراوح بين 7 و8 ملايين يورو، بالإضافة إلى عرض آخر أقل قوة لإقامة مباراة ودية في المغرب مقابل نحو 5 ملايين يورو.

كما تلقى النادي عرضًا لخوض مباراة ودية يوم 1 أغسطس أمام نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، وهو خيار يحظى باهتمام الجهاز الفني بقيادة هانز فليك، من أجل اختبار الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد رفض في وقت سابق خوض مباراة ودية في ليبيا يوم 10 أكتوبر الماضي، والتي كانت ستدر عليه نحو 5 ملايين يورو، بسبب مخاوف أمنية، في حين وافق أتلتيكو مدريد على خوض اللقاء.