عكاظ: اتحاد جدة في طريقه للتعاقد مع مهاجم دورتموند

ذكرت جريدة عكاظ أن اتحاد جدة في طريقه للتعاقد مع سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف التقرير أن المهاجم الغيني لا يمانع الانتقال لصفوف اتحاد جدة.

وأوضح أنه في حال إتمام التعاقد معه، سيحل بديلاً للمهاجم يوسف النصيري الذي قد يرحل عقب نهاية الموسم الحالي.

النصيري الذي انتقل لاتحاد جدة الشتاء الماضي ينتهي عقده مع النمور في صيف 2028.

فيما ينوي جيراسي الرحيل عن دورتموند الصيف المقبل، وفقا لتقارير عديدة.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن جيراسي توصل إلى اتفاق مع ناديه على خفض قيمة الشرط الجزائي من 100 مليون يورو إلى 65 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2028.

وكان بوروسيا دورتموند قد ضم جيراسي قادما من شتوتجارت في صيف 2024 مقابل 18 مليون يورو.