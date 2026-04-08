هشام نصر: درسنا بلوزداد جيدا.. وأتمنى التنافس داخل الملعب فقط

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 15:05

كتب : FilGoal

شدد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق المتواجدة في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد على صعوبة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد يوم الجمعة ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر صحيفة النهار الجزائرية: "درسنا شباب بلوزداد جيد خلال مباراته ضد المصري، واتضح لنا أنه فريق قوي، ومن جهتنا نحن جاهزون للقاء، وأتمنى التوفيق للزمالك بالطبع".

صراع اللقب – مباريات الزمالك المتبقية في الدوري مران الزمالك - تعليمات فنية خاصة من معتمد جمال تحضيرا لمواجهة بلوزداد الكونفدرالية - بعثة الزمالك تصل الجزائر من أجل ملاقاة بلوزداد أمير مرتضى: موقف الزمالك سليم 100% في قضية زيزو.. وهذا التفسير الصحيح للعقد

وأضاف "حظينا باستقبال رائع، ونشكر مسؤولي شباب بلوزداد على تسهيل كل الأمور. نتمنى أن تكون المباراة قبل كل شيء بين إخوة أحباء، وأن يقتصر التنافس داخل الملعب فقط".

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة.

فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو في ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية صراع اللقب – مباريات الزمالك المتبقية في الدوري صراع اللقب - مباريات الأهلي المتبقية في الدوري لم ينجح في إكمال العودة سوى مرة.. رقم سلبي لـ الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل مدرب سيراميكا: كان بإمكاننا الفوز على الأهلي عبد الحفيظ: سيكون لـ الأهلي وقفة كبيرة تجاه ما يحدث ضده.. والحكم تعمد ظلمنا
التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 2 دقيقة | الدوري المصري
موندو: من ضمنها المغرب.. برشلونة يتلقى عروضا كبيرة لخوض وديات الإعداد للموسم الجديد 4 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: صفقة مدوية قد تتم بين ليفربول وريال مدريد 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"رجل ميت يمشي".. تقرير يكشف تفكير تشيلسي في إقاله روسينيور بنهاية الموسم 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عكاظ: اتحاد جدة في طريقه للتعاقد مع مهاجم دورتموند 34 دقيقة | ميركاتو
هشام نصر: درسنا بلوزداد جيدا.. وأتمنى التنافس داخل الملعب فقط 55 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: عرض رافاييل لياو على برشلونة 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يصطدم بثنائي عربي في نهائيات أمم إفريقيا للناشئين ساعة | منتخب مصر
