هشام نصر: درسنا بلوزداد جيدا.. وأتمنى التنافس داخل الملعب فقط

شدد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق المتواجدة في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد على صعوبة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد يوم الجمعة ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر صحيفة النهار الجزائرية: "درسنا شباب بلوزداد جيد خلال مباراته ضد المصري، واتضح لنا أنه فريق قوي، ومن جهتنا نحن جاهزون للقاء، وأتمنى التوفيق للزمالك بالطبع".

وأضاف "حظينا باستقبال رائع، ونشكر مسؤولي شباب بلوزداد على تسهيل كل الأمور. نتمنى أن تكون المباراة قبل كل شيء بين إخوة أحباء، وأن يقتصر التنافس داخل الملعب فقط".

فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو في ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.