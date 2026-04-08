سبورت: عرض رافاييل لياو على برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود عرض قد قدم لبرشلونة لضم اللاعب رافاييل لياو.

اللاعب قد يغادر ميلان بنسبة كبيرة خلال الموسم المقبل بسبب خلافه مع ماسيميليانو أليجري الذي لا يشركه بصفة أساسية خلال الموسم الحالي.

لياو كان قد مدد عقده مع ميلان ويتواجد فيه شرط جزائي مقابل 170 مليون يورو.

ميلان كان سيطلب ضم اللاعب مقابل ما يزيد عن 100 مليون ولكن مع الخلافات وعدم مشاركته بشكل أساسي قد يكون النادي مستعدا لسماع العروض بحوالي 50 مليون فقط.

ميلان يرى أن الموعد قد حان للانفصال والصيف المقبل قد يكون الفرصة الأخيرة للحصول على مبلغ جيد مقابل بيع اللاعب.

على الجانب الآخر قد يحتاج برشلونة إلى التعاقد مع جناح أيسر إذا لم يستمر ماركوس راشفورد، ولكن وفقا لسبورت فإن لياو ليس من ضمن الأوليات خلال الوقت الحالي.

لياو شارك خلال الموسم الحالي في 25 مباراة وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين.