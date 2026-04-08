منتخب مصر يصطدم بثنائي عربي في نهائيات أمم إفريقيا للناشئين

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا للناشئين عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة المغرب وتونس وإثيوبيا.

وتقام البطولة في المغرب في الفترة من 13 مايو حتى 2 يونيو.

وتواجد منتخب مصر في المستوى الثالث من القرعة.

وشارك المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز والمغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في سحب القرعة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:|

المجموعة الأولى

المغرب - تونس - مصر - إثيوبيا

المجموعة الثانية

كوت ديفوار - الكاميرون - أوغندا - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثالثة

مالي - أنجولا - تنزانيا - موزمبيق

المجموعة الرابعة

السنغال - جنوب إفريقيا - الجزائر - غانا

وتتأهل 10 منتخبات من كأس أمم إفريقيا إلى كأس العالم 2026 بقطر.

إذ يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى المونديال.

فيما يلعب أصحاب المركز الثالث مباراتين لتحديد البطاقتين الأخيرتين من إفريقيا.

يذكر أن بطولة كأس العالم للناشئين ستقام سنويا في قطر بمشاركة 48 منتخبا، بدأت في 2025 وتنتهي في 2029.