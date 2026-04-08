خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 14:17

كتب : محمد جمال

محمود وفا - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

يرى أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن قرار محمود وفا حكم مباراة الأهلي ضد سيراميكا بعدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحا.

وأثار قرار محمود وفا حكم مباراة الأهلي ضد سيراميكا جدلا واسعا.

وحسبما علم فإن أوسكار رويز استعرض اليوم مع لجنة الحكام حالة مشابهة لمباراة الأهلي وسيراميكا، وأكد الحكام أن الكرة ليست ركلة جزاء.

رئيس لجنة الحكام يرى أن قرار الحكم محمود وفا بعدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي كان صحيحا.

وارتطمت عرضية ياسين مرعي لاعب الأهلي بيد أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء.

لكن محمود وفا قرر عدم احتساب ركلة جزاء رغم استدعائه من جانب تقنية الفيديو التي كان يقودها محمود عاشور.

وقال أحمد هاني لاعب سيراميكا، في تصريحات لقناة "مودرن": "الكرة ارتطمت بالثلث الأخير من بطني ثم يدي".

وأتم "كنت واثقا أن الحكم لن يحتسب ركلة جزاء عند العودة لتقنية الفيديو، خاصة بعد مجهودنا الكبير في المباراة".

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

