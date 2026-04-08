صراع اللقب – مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 13:56

كتب : FilGoal

الزمالك - أوتوهو

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا. ومن قبله فوز الزمالك على المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي يتبقى له مباراة.

وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث والذي تعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وسيلعب الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري في الكونفدرالية الإفريقية قبل أن يعود ويستكمل مشواره في الدوري.

وإليكم مواعيد كل مباريات الزمالك المتبقية في الدوري:

الزمالك × بيراميدز

23 أبريل – استاد القاهرة

الزمالك × إنبي

27 أبريل – استاد السويس

الزمالك × الأهلي

1 مايو – استاد القاهرة

سموحة × الزمالك

5 مايو – استاد برج العرب

الزمالك × سيراميكا كليوباترا

15 مايو – استاد القاهرة

