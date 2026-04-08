صراع اللقب - مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 13:51

كتب : FilGoal

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات في الدوري المصري قبل ختام الموسم.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة.

وبذلك يتبقى للأهلي 5 مباريات فقط وجاءت مواعيدها كالآتي:

الأهلي × سموحة

11 أبريل – استاد القاهرة

بيراميدز × الأهلي

27 أبريل – استاد الدفاع الجوي

الزمالك × الأهلي

1 مايو – استاد القاهرة

الأهلي × إنبي

5 مايو – استاد القاهرة

المصري × الأهلي

15 مايو – استاد برج العرب

