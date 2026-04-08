يتواجد رونالد أراوخو مدافع برشلونة في قائمة الفريق التي أعلنها المدرب هانز فليك لمواجهة أتلتيكو مدريد.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وغادر أراوخو الملعب في لقاء الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد مساء السبت في الدقيقة 41 بعد طلبه للتبديل بسبب الإصابة، فيما عانى بيرنال من إصابة عند الدقيقة 62.

بعدها أفاد برشلونة أن أراوخو يعاني من إجهاد عضلي طفيف في فخذه الأيسر.

وأكد سيكون متاحًا لمباراة يوم الأربعاء ضد أتلتيكو مدريد.

فيما يغيب مارك بيرنال الذي يعاني من التواء في كاحله الأيسر.

ويستمر غياب رافينيا وفرينكي دي يونج عن صفوف البلوجرانا بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - ألفارو كورتيس - تشافي أسبارت.

الوسط: بابلو جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - تومي فيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ملعب أتليتكو مدريد.